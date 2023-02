“Chile era un lugar seguro, ahora es otra cosa”, dijo el argentino víctima del asalto “piraña” en Viña del Mar

Una pareja de argentinos vivió una pesadilla en la entrada del famoso Mall Marina Arauco, en la ciudad de Viña del Mar (Chile), cuando el pasado martes un grupo de adolescentes atacó en modo “piraña” para robar las pertenencias de los turistas.

Ariel Mansilla, una de las víctimas, habló sobre lo ocurrido y aseguró: “La hemos sacado muy barata”.

“Todo empezó porque vimos que estaban atacando una tienda Ripley con piedras. Me quedé un segundo parado mirando y me agarran”, dijo en Canal 10.

El video exhibe a Mansilla y su mujer cuando salían del centro comercial y de repente unos seis menores de edad se acercaron y los asaltaron a patadas y forcejeos, huyendo a pie con una cadena de oro y un celular.

En las imágenes se puede ver cómo los argentinos piden ayuda a los gritos e intentan, sin éxito, defenderse de las “pirañas” chilenas. Ni la pareja ni el guardia de seguridad pudo atrapar a los delincuentes.

“Siempre he venido a vacacionar a Chile y a todo el mundo le decía que era un lugar seguro. Pero según me han contado, hace tres años que es otra cosa, no hay respeto a los carabineros, hay mucha inseguridad”, afirmó Mansilla, que al igual que su pareja sufrió el robo de un reloj, un celular y una cadena de oro.

“Lo que más impotencia da es que nadie te ayuda tampoco, todos los de las tiendas lo veían y nadie hizo nada”, remató.

Las imágenes del ataque “piraña” generaron fuerte indignación en las redes sociales, ya que los habitantes hablan de un aumento de la inseguridad y la violencia en las calles de Chile.