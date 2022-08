Caso García Belsunce: Carlos Carrascosa, viudo de la víctima, declaró por primera vez como testigo

Carlos Carrascosa, viudo de María Marta García Belsunce, brindó su testimonio en el Tribunal Oral 4 de San Isidro este viernes, por primera vez, en calidad de testigo. El hombre ya había sido juzgado allí mismo, pero en esta ocasión su declaración se centró en el principal acusado: Nicolás Pachelo.

Se trata de la segunda vez que Carrascosa se enfrenta a Pachelo en un juicio oral. La primera había sido en 2007, cuando el viudo era el imputado y el que es ahora el principal acusado, testigo.

Carlos Carrascosa y María Marta García Belsunce estuvieron casados cerca de 30 años.

Aunque Carrascosa es particular damnificado no podía presenciar las audiencias porque todavía no había declarado. Sin embargo acompañó y espero a los hermanos de su esposa en la cafetería cercana al Tribunal cuando debieron declarar. Según trascendió desde su entorno, a partir de ahora, presenciará las audiencias.

“Hace 20 años que estoy esperando este momento”

“Perdón, primero quisiera decir unas palabras. Hace 20 años que estoy esperando este momento, de ser particular daminificado y estar enfrente del asesino de mi mujer”, fue lo primero que dijo Carrascosa ante los jueces del Tribunal Oral 4 de San Isidro, en el inicio de la audiencia 19na. del juicio por el crimen de María Marta.

Las expectativas alrededor de lo podía decir el viudo giraban en torno al miedo que María Marta le tenía a Pachelo y en la relación que tenían ambos con el entonces vecino. Asimismo, se espera que se refiera al episodio con el perro Tom, que el acusado habría secuestrado; y a la caja con dinero de la asociación “Amigos de Pilar”, de la que la víctima era tesorera, que desapareció tras el crimen.

Carrascosa hablará sobre la relación con Nicolás Pachelo.

Por la causa, Carrascosa estuvo siete años en la cárcel de Campana, entre junio de 2009 y febrero de 2015. Desde entonces, hasta diciembre de 2016 mantuvo prisión domiciliaria, controlado con tobillera elecrónica en un country de Escobar. Luego, otra sala de Casación revirtió el fallo condenatorio y lo absolvió, algo que tiempo después fue confirmado por la Corte.