Este miércoles, Marcia Ortiz, vecina de Pérez, fue recibida por el intendente Pablo Corsalini, y le planteó la iniciativa que tuvo para subsanar el daño producido por la tala de árboles de calle Morelli. En dicha zona comenzaron las obras para la ejecución del Centro Comercial a Cielo Abierto y concretamente al construir la primer “zona calma”, se produjo un gran descontento por parte de los vecinos porque se talaron y extrajeron distintos ejemplares arbóreos.

Marcia quizo recolectar firmas para que, por cada árbol extraído, se plantaran 11 más y vaya si no lo logró: alcanzó a sumar 80 firmas para llevar adelante su cometido. “Lo que sucedió fue que en el proyecto incluyeron a la hora de la planificación a algunos comerciantes de la zona pero no se informó a los vecinos de lo que implicaba la obra”, expresó Marcia, que tiene un instituto de yoga y un consultorio en el lugar. “Sí sabíamos que se realizaría una parte de peatonal con un paso calmo para los vehículos pero no sabíamos que eso implicaba la quita de todos los árboles, aseguró a Vía Pérez”.

Vecina de Pérez intenta subsanar el daño por la tala de árboles de calle Morelli Foto: Marcia Ortiz

Tal como lo expresó la vecina, ya se han extraídos seis árboles y por el momento quedan cinco más y una palmera. Si bien el proyecto en un primer momento decía que se retirarían solo los que estuvieran en malas condiciones finalmente se sacó todo. “Se plantarán especies autóctonas, pero nuestro reclamo es que las especies nuevas que se planten van a hacer árboles muy jóvenes y los que se quitaron eran árboles que estaban en buen estado, daban buena sombra, eran añejos y eso implica un daño grande a la ecología”, manifestó Marcia.

La acogida a esta iniciativa fue muy buena. Esta mañana Marcia fue recibida por Corsalini y al conversar con él le manifestó que el daño fue grande y mucha gente a raíz de esta iniciativa le manifestó que tuvo esa sensación de injusticia porque “cuando algún vecino quiso sacar los árboles porque rompían los cimientos de la casa, lo multaban”, sostuvo Marcia.

Marcia sí pensó en los vecinos y apostó por el medioambiente. Tuvo la gran idea de hacer un proyecto común Municipalidad-Vecinos, es decir, convocar a la Municipalidad para plantar árboles y a toda la gente que estuvo en disconformidad con la medida, para recibir algunos ejemplares y cuidarlos.

“Mi medida propuesta es pedir 11 árboles por cada árbol quitado”

“Tengo el contacto de 83 firmantes que avalaron el pedido de reunión y a cada uno se les dará la oportunidad de recibir un árbol en su casa. Pedí 11 árboles por cada ejemplar quitado”, dijo. Marcia sostiene que hay que comprometerse y actuar, porque “firmar es fácil, pero el compromiso del ciudadano es difícil”, expresó.

La concresión de la idea es que cada vecino firmante reciba un árbol en su casa, en su calle o en algún espacio público y se haga cargo de cuidarlo y plantarlo. Así se plantarán 111 árboles más, por 10 árboles quitados.

“Quienes no puedan recibir un árbol porque no tengan lugar en su hogar, que se comprometan en algunos de los espacios que ellos están repoblando y acompañen la plantación del árbol. Es decir, que se comprometan a ser testigos y participar para difundir también el movimiento ecológico que está haciendo el intendente”.

Los árboles que se recibirán son autóctonos y tal como lo prometió el intendente, se estarían entregando entre marzo y abril de este año. “La idea de recibirlo en la casa es poder cuidarlo, que no pase como los árboles del chanchódromo que se plantaron pero el 40% están muertos”. Con esta nueva iniciativa habrá que asegurarse que los árboles sobrevivan.

Marcia quiere que lo sucedido en calle Morelli no quede impune, “vienen me arrancan lo que quieren y yo no puedo hacer nada”. Así se lo hizo saber al intendente y en la reunión que mantuvo esta mañana con Pablo Corsalini dejó en claro con las obras públicas futuras se tome una mayor conciencia: es decir que “el proyecto se adapte a la arquitectura natural del lugar”.

“Esta idea de que arranco un árbol total después planto otro, no es tener conciencia de que el que está invadiendo la naturaleza es el humano, no la naturaleza molestando al humano”. Para Marcia es muy positivo que se asiente un precedente para futuras obras públicas: tratar de adaptar el proyecto a la naturaleza del lugar y no al revés.

“El compromiso del intendente es tenerlo en consideración para las próximas obras”, manifestó Marcia con la ilusión de que así sea. Al menos tener un diálogo más directo con los vecinos de la zona y no sacar árboles por sacar.

¿Se puede sumar más gente al reclmo?

La respuesta siempre es si. Cualquier persona que quiera puede hacerse cargo de un árbol. Marcia pidió que los interesados envíen un audio y que no sea un llamado de teléfono, para que sea más fácil llevar adelante la iniciativa, ya que la logística de la misma será llevada adelante por ella misma.

“Lo que se habló con el intendente también es que toda persona que quiera recibir un árbol, lo puede pedir a la Municipalidad, no hace falta esperar la medida de repoblado. Sí hace falta que el vecino lo retire y lo plante”, explicó.

En este caso en particular todos lo recibirán en su domicilio porque la Municipalidad quiere hacerse presente con toda la gente que estuvo en disconformidad con la medida, “yo le dije al intendente que son 80 árboles y necesito que se los acerquen a sus domicilios, pero cada uno lo tiene que plantar”, puntualizó Marcia.

El vecino que quiera sumarse a este proyecto puede contactarse “solamente enviando una audio” al whatsapp de Marcia Ortiz: +549 341-669-0770