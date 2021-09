Gente joven. Ideales altos. Muy humanos y con mucha garra. Recorren los barrios de la ciudad sin necesidad de que los llamen. Lo hacen porque es su modus operandi. El espacio político que conformaron se llama Confiar: partido vecinal liderado por Federico Jolly. Este miércoles, el “grupo joven” dialogó con Vía Pérez sobre el proyecto que los mueve: barrios, gestión actual, el gran desafío de cambiar la ciudad escuchando al vecino.

Una política más humana para Pérez donde lo más importante es “cada persona” (María Pía Pariente) .

Todos los barrios tienen sus problemas. Calles deterioradas, falta de limpieza, micro-basurales por todos lados, inseguridad. Cabín 9, como tantos otros, tiene innumerables problemas. “La salud por ejemplo. Sólo hay un centro de salud que hoy depende de la provincia durante el día y de noche del Municipio”, dice Franco Berlanda. No hay médicos ni guardia las 24 horas.

“Fue presentada una ambulancia pero solamente se sacó la foto”, dice Berlanda, haciendo alusión al hecho de que apareció el vehículo sanitario para la foto y después nunca más se vio. “Pérez, con 45 mil habitantes, tiene una ambulancia que pertenece al SIES, la otra al Centro de Salud El Gurí, y la UPA”, explicó el precandidato a Concejal. Las UPA, son Unidades de Pronta Atención, que fueron adquiridas en el marco de la pandemia, para fortalecer el sistema de salud.

Vale la pena recordar que en Cabín 9 tienen el gran problema de la falta de agua potable. “Los domingos no se atiende el tanque de agua y nunca se realizó la distribución de cubas de agua a domicilio. Me parece que retrocedemos muchísimos años”, apuntó Berlanda.

Una política más humana para Pérez donde lo más importante es “cada persona” (María Pía Pariente) .

Además, el joven precandidato explicó que “hay mucha demanda en los otros barrios. Las calles del centro están rotas, el pavimento histórico del jamás tuvo mantenimiento alguno. La gran mayoría de los ciudadanos de Pérez no conoce los barrios periféricos y es donde el Estado no está presente. No es una novedad recorrer los barrios. Lo venimos haciendo antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora en campaña, y creo que el vecino lo reconoce”.

María Pía Pariente, se introduce en la conversación y comenta que los vecinos de todos los barrios le dicen constantemente: “Federico estuvo siempre, la única cara que vi fue la de Federico, lo llamé y siempre contestó”, y no lo dice jactándose de nada, simplemente habla de lo que escuchó.

Sin pelos en la lengua, Pariente se refiere a la gestión actual y añade que “la gente no come pavimento. Están haciendo obras públicas que es lo que se ve y te sirve para hacer campaña política pero no están administrando una ciudad en base a las necesidades”.

Una política más humana para Pérez donde lo más importante es “cada persona” (María Pía Pariente) .

Falencias en salud, seguridad y transporte. “Hoy han recortado todos los recorridos. El 70 % de la ciudad trabaja en Rosario. No pasa el colectivo”, dice Pariente con indignación. Además explica que, cuando pasa, no se detiene en las garitas donde hay mucha gente esperando, porque no pueden subir todos.

En ese momento interviene Federico Jolly, actual Concejal. Apuesta por los jóvenes y eso se nota ya que los dejó hablar a sus anchas a los suyos. “Los problemas esenciales de cada barrio, hace 20 años que no están resueltos. La dirigencia política local se tiene que poner de acuerdo, hacer una agenda pública común y empezar a resolver los problemas esenciales de Pérez que hoy no están resueltos”.

Berlanda explica que el famoso “Unimos Pérez”, habla de la obra pública, “pero lo que les hace falta a ellos es estar más cerca de la población y escuchar los problemas que tiene el vecino en el día a día. Trabajar día a día, no nada más en campaña, porque si es así se pierde la noción de lo que le pasa al vecino, de lo que siente el vecino”.

Pía, Franco, Federico son de Pérez, se criaron en la ciudad y siguen viviendo aquí. “Elegí personalmente quedarme en Pérez pero yo sinceramente no veo la ciudad para mis hijos en un futuro. Es más fácil trabajar acá y vivir de la política acá y después irse a otro lado”, dice Franco, sin embargo tiene una firme esperanza de que eso cambiará.

Mensaje para los jóvenes

Todos coinciden en que la juventud tiene que pedir los espacios políticos, porque tal vez es más fácil que se queden cómodos trabajando o cobrando del estado pero sin reclamar su espacio político donde puedan crecer y soñar. “A mis pares les digo que luchen por su espacio, pero no que una sola persona ponga o le dé los lugares a dedo a la gente. Que no se conformen siendo rentados por el estado”, puntualizó Berlanda.

Diálogo: “con la gestión actual no pasa, los empleados no pueden hablar porque tienen miedo”

Pía quiere decir algo de la gestión actual y no lo duda: “por experiencias personales, veo que todos los empleados municipales o la mayoría dejan de relacionarse con determinadas personas dependiendo el partido político o hasta sacando cuestiones personales. Eso con nosotros no va a pasar. Yo soy peronista, tengo amigos macristas, socialistas, un novio socialista y estamos todos laburando para el mismo lado, por el mismo proyecto, que es ver bien a la ciudad sin importar de qué partido seas”.

Una política más humana para Pérez donde lo más importante es “cada persona” (María Pía Pariente) .

“No tenés que tener un partido para tener vocación de servicio. Tenemos ojos y a la ciudad la vemos horrible hace un montón de años. Somos un equipo de trabajo, todos hablamos, todos opinamos, todos vamos a todos lados y si uno no puede está el otro. Se escuchan las opiniones de todos”, señaló Pariente.

Para Franco, “Jolly es de lo más humano de la clase política. Pérez, para salir adelante necesita una persona que sea humana”. Además recalcó que en política hay que dejar lo subjetivo. “En sus cuatro años de Concejal (recién termina el primer mandato), demostró la capacidad que tiene. Demostró en este tiempo difícil de pandemia que está a la altura del vecino totalmente y se puso a disposición”.

Pía continúa con la idea y explica que lo que tiene Jolly no lo tiene el resto de la dirigencia política, y enfatiza en que “la realidad de la gente y la política no se cambia atrás de un escritorio, se cambia caminando todos los barrios”, dice Pía y agrega: “esa es la escuela que tenemos de Fede”.