Chemo Keys, es otro músico de gran trayectoria en nuestra ciudad. Músico, pianista, tecladista, acordeonista y soñador. Este sábado acompañó a Elías con su acordeón en la Sala Lavardén. En diálogo con Vía Pérez nos cuenta su trayectoria.

Darío Aranda es su nombre, pero es conocido como “Chemo Keys”. Desde los 13 años decidió armar con Elías una banda aún sin tener ningún conocimiento sobre el tema. “Sabíamos que Elías cantaba bien, y yo dije que tocaría el piano, pero nunca en mi vida había tocado uno”, se ríe al recordar el momento.

Es así como comenzó a estudiar piano y se adentró en el mundo musical. El camino de la vida llevó tanto a Elías como a Chemo por caminos diferentes, pero la amistad siempre se conservó intacta. “Yo trabajo mucho de músico sesionista, o sea, me llaman y me contratan”.

“Después de tantos años volvimos a compartir el escenario con Elías y fue maravilloso”.

“Yo siento que nací para esto, para hacer música, para enseñar, para dar clases. Me apasiona muchísimo, estoy dando clases hasta las 10 de la noche y no me importa el horario. Siempre digo “búscate un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida”, básicamente es lo que hago”. Los shows también los disfruta, “es maravilloso lo que yo siento, los nervios, esa adrenalina, cómo te halaga la gente cuando terminás de tocar, es maravilloso”, vuelve a repetir entusiasmo.

En Pérez tiene una banda del corazón: “Algo diferente”, donde tocan rock nacional. Hace un par de meses Chemo también toca en “Banda Azul”. Si bien la pandemia jugó en contra de los artistas, “ahora que se está levantando todo, tengo muchas propuestas de trabajo gracias a Dios”, señala agradecido.

Su trayectoria

Fue sesionista de José García, el ganador de Operación triunfo. Estudió en el Sindicato de Músicos de Rosario. Continuó sus estudios con un orquestador que hace música para películas. Tomó clases con un profesor de música de Jazz. Pasó por varias bandas, incluso tuvo una en Pérez: Kilómetro 33. Estuvo muchos años con el grupo Revancha, de cumbias santafesinas.

“Hace dos semanas fue cuando me llamó Elías, nos encontramos en la plaza y nos pusimos a hablar. Me invitó a tocar con el acordeón el tema “El punto final” de Jorge Rojas y Elías grita Chemoooo y arranca el acordeón”, explica apasionado y metido en la escena.

“Sigo siendo autodidacta, doy clases de piano hace aproximadamente cuatro años en el Instituto Funes Art”. Vale la pena destacar que el director de dicho instituto es Martín Cura, tecladista en Vilma Palma e Vampiros desde 2016.

Participó con su acordeón en el tema Aurora, en el Monumento Nacional a la Bandera

En Pérez, Chemo tiene además su propio estudio y enseña piano a más de 35 alumnos. Su pasión por la música llega tan lejos que aprendió solo a tocar el acordeón. “Hará unos cuatro o cinco años yo tenía un proyecto con un cantante de Rosario y grabamos un tema con Guillermo Novellis, líder de “La Mosca” y yo tocaba el acordeón, pero como no tenía el mío propio, después de ese video me compré uno”.

“La música es algo que me apasiona muchísimo”

Disfruta con todo lo que tenga que ver con las teclas. “Pasé por muchas bandas y de muchos estilos, soy súper versátil, no es que me estanco y digo: toco rock solamente, no, me gusta indagar, estudiar. La música toda es hermosa”, puntualiza.