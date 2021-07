Alan Romoli es un niño de Pérez, autista, que vive en una situación muy precaria. Su mamá, Jessica Correa, se contactó con Vía Pérez para contar las dificultades por las que atraviesa la familia especialmente en épocas de pandemia. En estos momentos piden ayuda para conseguir la medicación que necesita su hijo. Además pide que quienes puedan colaboren con pañales.

Tal como lo comentó Jessica, su marido actualmente consigue algunas changas, pero a veces, si el clima no acompaña no lo contratan. El niño tiene que tomar una medicación todas las noches (Restelea Risperidona de 1 mg). “Sinceramente la pasamos muy mal”, comenta angustiada.

Solidaridad en Pérez: Alan necesita una medicación (Jessica Correa) .

El otro día Jéssica fue a la municipalidad, “le dejé mi número a la secretaria y le conté lo que me pasaba”. A veces, donde el Estado no llega o no quiere llegar, son muchas las personas solidarias que suplen. “Yo pedí una audiencia con Pablo Corsalini y todavía no me llamaron. Si me tengo que encadenar en la Municipalidad, yo lo hago”, expresó la mamá de Alan.

Si querés colaborar, podés llamar al celular: 341-3135520