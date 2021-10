Este martes, los voluntarios de “Dejando Huellas en Pérez”, advirtieron que dos gatos fueron envenenados en la zona de Alberdi al 900. Pidieron a los vecinos que tomen recaudos con sus animales y si tienen alguna información sobre quién pudo realizar esa lamentable acción, no dejen de denunciarlo.

También lanzaron otro comunicado para generar conciencia sobre un problema que involucra a todos: los perros en la calle. Desde el grupo de voluntarios, animaron a los vecinos a aportar su granito de arena: “hacete cargo de la parte que te corresponde”, dijeron.

¿Perros en la calle?

Todos pueden aportar su granito de arena.

Todos pueden ayudar a un animalito necesitado.

Todos están capacitados para llevar al animalito de la cuadra a castrar.

“Involucrate, no esperes a que otro lo haga por vos”, dijeron. Además pidieron colaborar con los proteccionistas, ya sea castrando a tu mascota y a perros en situación de calle, no abandonando cachorros, no maltratando a los animales, ofreciendo tu hogar como tránsito.