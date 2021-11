El próximo 14 de noviembre se realizan las Elecciones Generales 2021 a nivel nacional; en Santa Fe se definen los representantes a Senadores y Diputados nacionales. Chequeá el padrón para saber donde votás.

¿Dónde voto en las elecciones 2021 de Pérez?

El padrón definitivo para las elecciones legislativas está disponible para verificar adónde te toca votar en las elecciones 2021. Solo se necesita colocar DNI, género y distrito en el siguiente formulario:

Cuáles son las medidas sanitarias por coronavirus en las Elecciones 2021

La pandemia hizo que se tengan que tomar recaudos adicionales en las PASO para evitar aglomeraciones, pero también esto hizo que se generaran largas filas que trajeron malestar. Ante esta situación, en Santa Fe se aplicará un protocolo más flexible para evitar esta espera. Las medidas son:

Solo podrá haber ocho mesas de votación por establecimiento.

Se habilitan las filas dentro de los establecimientos donde se vota , siempre que se respete el aforo permitido.

El uso del barbijo es obligatorio .

Los votantes que pertenecen a grupos de riesgo tendrán prioridad durante toda la jornada.

Habrá un “ facilitador sanitario ”: será quien controle que se respeten las medidas sanitarias y protocolos.

Si las salas de votación no tienen ventilación, se deberá abrir el cuarto oscuro 15 minutos cada 2 horas para asegurar la ventilación correspondiente.

¿Qué son los facilitadores sanitarios y qué rol cumplen en las elecciones 2021?

A raíz de la pandemia, para las PASO 2021 se dispuso la implementación del facilitador sanitario, persona que estará encargada de que se respete el protocolo sanitario dispuesto las autoridades electorales. ¿Qué rol cumple?

¿Qué pasa si no voto en las elecciones generales?

Al igual que las PASO, estas elecciones son obligatorias, por lo tanto el que no asista a votar deberá presentar un certificado que justifique su ausencia ante la Cámara Nacional Electoral (CNE). Por el contexto de pandemia, será justificada la no emisión del voto por caso positivo o sospechoso de COVID-19.

¿De cuánto es la multa que se debe pagar por no votar?

Si no se justifica la no emisión del voto dentro de los 60 días posteriores se deberá pagar una multa. Según detallan en el Código Electoral Nacional, el valor va de $50 a $500.

Quién no vote en las elecciones generales 2021 deberá pagar $100, mientras que quienes no lo hicieron en las PASO pagaron un poco menos: $50.

¿Cómo justificar la no emisión del voto en las elecciones municipales y comunales en Santa Fe?

Quienes por alguna razón justificada no puedan emitir su voto en la votación de Santa Fe podrán justificar su ausencia de manera virtual para las elecciones de carácter municipal o comunal. El trámite se realiza en el sitio del Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe (clic acá):

Se deberá completar el número de DNI, sexo y código de verificación.

Verificar que los datos ingresados sean correctos y hacer clic en “Solicitar eximición”

Se genera automáticamente un formulario que te exime de las elecciones comunales y municipales, pero NO de las nacionales.

¿Cómo se justifica la no emisión del voto en las elecciones nacionales?

Hay que tener en cuenta que si no se concurre a votar, uno puede ser sancionado, pero también hay algunas razones que justifican la no emisión del voto. La Cámara Nacional Electoral contempla algunas razones para justificar la ausencia y no recibir multas:

Estar a más de 500 kilómetros de distancia del punto donde se debe votar.

Enfermedad u otro motivo de salud.

Razones de fuerza mayor, como inundaciones.

Denuncia de fallecimiento.

Funciones electorales (Acord. 37/13).

Para que esto quede asentado, se debe presentar un documento que acredite alguna de estas razones; se puede presentar pasaje, pasaporte sellado, certificado médico, etc. Este trámite puede realizarse desde el día posterior a las elecciones y hasta 60 días posteriores.

Ingresar el número de DNI de la persona que necesita justificar su no emisión del voto.

Al desplegarse el listado de elecciones, aparecerá una cruz roja, y allí aparecerá la opción para ingresar el motivo de la no emisión del voto y adjuntar el certificado.

Luego solo resta esperar que la Cámara Nacional Electoral procese el trámite y la cruz roja cambie a un tilde azul.

Si el tramite lo realizan de manera presencial, se deberán acercar a la Secretaría Electoral que corresponda a su domicilio. Podés verificar la dirección haciendo clic acá. Y en caso de estar en el exterior se debe recurrir a la Embajada o Consulado argentino más cercano: aquí el listado.

¿Repartirán números al cierre del horario de votación en las Elecciones 2021?

A diferencia de lo que ocurrió en las PASO, para las elecciones del 14 de noviembre no se repartirán números a los que estén esperando en la fila luego de las 18 horas.

En cambio, el facilitador pedirá los nombres de quienes estén esperando y les haya tocado la hora de cierre, solo estas personas podrán ingresar a votar.

¿Qué documentos están habilitados para votar en las elecciones 2021?

Solo la última actualización del documento será tomado como válido; aclarado esto se podrá votar en las Elecciones 2021 con los siguientes documentos:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

¿Quiénes son los candidatos para las elecciones 2021 en Santa Fe?

Unite

Senadores: Betina Florito

Diputados: Alejandra “Locomotora” Oliveras



Frente amplio progresista

Senadores: Clara García

Diputados: Mónica Fein



Frente de Izquierda y de los trabajadores

Senadores: Irene Gamboa

Diputados: Carla Deiana



Juntos por el Cambio

Senadores; Carolina Losada

Diputados: Mario Barletta



Primero Santa Fe

Senadores: Jorge Boasso

Diputados: Luis Contigiani



Somos futuro

Senadores: Patricia Frausin

Diputados: Coty Hernández



Podemos

Senadores: Juan Argañaraz

Diputados: Patricia Silva



Soberanía popular

Senadores: Mercedes Meier

Diputados: Carlos Del Frade



Frente de Todos

Senadores: Marcelo Lewandowski

Diputados: Roberto Mirabella



¿Cuántas personas votan en la Elecciones 2021 en Santa Fe?

En total el próximo 14 de noviembre van a votar 34.332.992 argentinos, de los cuales 2.768.525 pertenecen a la provincia de Santa Fe. Al mismo tiempo se informó que en suelo santafesino habrá un total de 8.192 mesas habilitadas.

¿Puedo votar el domingo 14 si no lo hice en las PASO?

Si, siempre que se llame a elecciones las personas inscriptas en el padrón electoral podrán participar de las votaciones. En caso de no emitir el voto, solo se debe justificar para evitar pagar una multa.