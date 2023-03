Urribarri se presentó ante el STJ para que sea habilitado como candidato a Gobernador 2023

En sus redes sociales el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri presentó un pedido ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para que revise su posibilidad de ser candidato a gobernador en las presentes elecciones 2023.

El planteo de “acción de inconstitucionalidad” presentando por Urribarri lleva el patrocinio del Dr. Miguel Cullen que pide “promover accion de inconstitucionalidad contra el Estado Provincial, respecto de la cláusula transitoria 289 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, en el entendimiento que se ha violentado, por medio de su sanción, el ejercicio del poder constituyente derivado, entre otras cuestionies de hecho y derecho”.

Urribarri quiere ser gobernador nuevamente. Foto: web

“Hace instantes formalicé antel STJ de Entre Ríos una presentación para ser candidato a gobernador” dice el ahora candidato en un posteo en sus redes sociales.

Urribarri dice que “asumí mi primer mandato en 2007, cuando la Constitución todavía no se había reformado. Y pido que esto se revise porque la ley no puede ser retroactiva”, afirma.

En el texto el ex gobernador dijo que lo motivó esta acción luego de “recoger a lo largo de meses la opinión favorable de constitucionalistas de renombre” tanto en Entre Ríos como de otras provincias.

Guerra mediática

En las recorridas que viene haciendo dice que “los hombres y mujeres” ven al “gobernador que les entregó la casa, que les dió el trabajo, que golpeaba puertas en Buenos Aires para hacerles el hospital, la escuela y la ruta” y que no ven en él lo que “dicen los discursos de odio producto de esta guerra mediática-política-judicial que afecta a nuestra región”.

Urribarri argumenta fundamentalmente que no se puede tener en cuenta su primer mandato el que ejerció entre 2007 y 2011 ya que estaba en pleno ejercicio al momento de la reforma y que él fue elegido para ese período de gobernación con la vigencia de la anterior Constitución que data de 1933.

Contra Frigerio

Otro de los motivos que lo “terminó de decidir” a la candidatura a Urribarri es la “necesidade de agotar esfuerzos para impedir que, producto de engaños de marketing y blindajes mediáticos y judiciales tenga chances electorales un hombre como Rogelio Frigerio, un dirigente que nació en nuestra provincia, que no la conoce, que fue un ministro clave en el gobierno nefasto de Mauricio Macri y que claramanente tomó las medidas contraria los intereses de nuestro pueblo”, concluye el ex embajador y ex gobernador.