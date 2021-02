El Stand Up Paddle Surf (SUP) es un deporte acuático que está en pleno auge y expansión: se trata de una antigua forma de deslizamiento en la que el navegante utiliza un remo para desplazarse por el agua mientras permanece de píe en una tabla de surf. Una de las teorías más extendidas sostiene que el SUP tiene su origen en los pueblos polinesios, mientras que su auge como deporte más moderno se lo atribuye a las islas hawaianas.

Lo cierto es que esta disciplina suma cada vez más seguidores que se apasionan con la posibilidad de “surfear” las aguas de ríos, lagos, arroyos y otros cursos de agua. Paraná no es la excepción, quien visite la zona de la costanera o la parte alta del Parque Urquiza podrá dar cuenta de que cada vez es más común ver a grupos de personas practicar este deporte. Pero además del número de aficionados que crece, la capital entrerriana también tiene el privilegio de contar con una de las máximas representantes de esta disciplina, se trata de Juliette Duhaime quien nació en Estados Unidos pero a los 11 años se trasladó con toda su familia a Paraná de donde es oriunda su madre. “Desde muy chica se incorporó el deporte a mi vida”, reconoce la joven en una charla con Vía Paraná; agrega además que en el país del norte es “muy común la actividad física en la escuela; hice fútbol, básquet, softbol, natación, karate; siempre hacía dos o tres deportes por año”.

“Cuando viene a Paraná probé softbol y futbol e incorporé vóley y hockey hasta que conocí el Stand Up Paddle. Tengo una pasión por hacer actividad física, disfruto mucho de competir”, cuenta Juliette quien se considera “mitad norteamericana y mitad paranaense, mi recuerdo de la infancia es en Estados Unidos pero cada año desde que nací veníamos acá de vacaciones”.

La competidora mundialista recuerda que la primera experiencia que tuvo en el SUP fue en Norteamérica a los 16 años, “estábamos con mi familia en una playa, en ese momento no me captó tanto. Cuando volví a Paraná vi en el río un chico (ndr: Francisco “Pancho” Giusti, responsable de la escuela de SUP Paraná) que estaba dando clases, me acerqué, pregunté y a los días ya estaba tomando mi primera clase y no paré nunca más”.

Juliette destaca a Pancho como un mentor y a la escuela de SUP Paraná como el lugar donde “empezó todo”. “Me encantaría que siga creciendo la escuela y el deporte en Paraná. De hecho mi objetivo es algún día tener una escuela propia en algún lugar del mundo”, cuenta.

La joven deportista tiene muchos triunfos en su haber de competencias en diferentes lugares de la Argentina y también de otros países como Estados Unidos y El Salvador. “Empecé compitiendo en una categoría que se llama all-round, que son tablas más anchas y más cortas, Pancho me llevó a mi primera carrera en Villa Constitución y la gané y ahí me motivé más. Seguí yendo a otras que había en el Litoral, me comenzó a ir bien”, recuerda Juliette en relación a sus inicios.

Su próxima meta como deportista es ser campeona panamericana y campeona mundial; siempre con el objetivo de llevar el SUP argentino a lo más alto como la ha hecho hasta ahora. Claro que no es sencillo, como en todo deporte de competición Juliette invierte jornadas extensas y mucho esfuerzo a la preparación física y mental. “Actualmente entreno seis días por semana”, dice y cuenta que ahora se está preparando en el río para la competencia en Mar del Plata, “el río Paraná tiene una correntada increíble para entrenar”.

La entrevista completa con Vía Paraná