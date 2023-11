Rispideces en la transición: Frigerio dijo que no hay equilibrio fiscal y Ballay salió al cruce

A diez días hábiles del traspaso de mando en Entre Ríos, el gobernador electo Rogelio Frigerio advirtió que los números de la provincia arrojan deuda y vencimientos en plazos cercanos a su asunción.

“Lamentablemente, no estoy recibiendo una provincia en equilibrio fiscal. Lo estaba hasta hace unos meses. Creo que la campaña tuvo que ver en este desorden de las cuentas públicas que ahora estamos viendo. En números oficiales, me refiero, no es un tema subjetivo este”, dijo a Radio Con Vos.

En el programa radial porteño, Frigerio hizo referencia a un fondo invertido en títulos que se generó con el fin afrontar una deuda que serían de 66 millones de dólares cuyo pago se habría postergado y que comenzaría, en palabras del futuro mandatario, “no por casualidad, a amortizar ahora, en febrero de este año, a dos meses de asumir”.

“Para una provincia que no tiene dólares es un montón de plata”, dijo, y aseveró que esta reserva solo alcanza a saldar “menos de dos tercios de ese monto y ese es el único ahorro que hay”.

“Hay otras provincias que tienen dos o tres masas salariales ahorradas. No es el caso de mi provincia. Tengo asegurado el pago del aguinaldo. El sueldo de diciembre va a depender de la recaudación. Eso es lo que me dicen las autoridades actuales del área económica. Así que nosotros estamos preocupados por la situación fiscal y financiera”, explicó.

La respuesta del gobierno actual

El ministro de Economía Hugo Ballay salió al cruce tras las declaraciones de Frigerio. Respondió que “los números de la Provincia están en perfecto orden” y afirmó: “le hemos suministrado al equipo económico toda la información que nos requirieron, y lo seguiremos haciendo”.

Respecto al pago de salarios a empleados de la administración pública, aclaró que noviembre será abonado con el 8,3% de incremento “con las proyecciones para cubrir el aguinaldo y los sueldos de diciembre”.

“Dejamos a la gestión entrante un fondo de reserva de 47 millones de dólares para hacer frente al próximo vencimiento de deuda, de la cual ya hemos pagado una parte importante de capital e intereses”, explicó.

En tal sentido, sostuvo: “con el nivel de actividad que tiene hoy la provincia, si la próxima gestión actúa con la misma responsabilidad que trabajamos estos ocho años, no debería tener ningún sobresalto para hacer frente a sus obligaciones”.

El funcionario se refirió a las repercusiones de las modificaciones al impuesto a las ganancias y a la devolución del IVA, impuestos coparticipables cuyas modificaciones, aclaró, están por fuera de la órbita del gobierno provincial ya que se decidió en el ámbito nacional.

“Es por eso que el actual gobernador, con mucha prudencia y responsabilidad, se sumó al reclamo de otros mandatarios para que se instrumente de manera inmediata un mecanismo que compense a las provincias ante esa pérdida”, valoró.

Además, remarcó: “fruto del diálogo que venimos manteniendo con los representantes de la gestión que comenzará el 10 de diciembre, y sus legisladores actuales, se introdujeron los cambios solicitados por ellos en el proyecto de Presupuesto 2024, incluyendo, entre otras modificaciones, los artículos que ya hace algunos años nosotros decidimos eliminar y que permiten al Ejecutivo endeudarse”.

“Como verán; le estamos dando todas las herramientas que han solicitado para que lleven con éxito su gestión, porque de esa manera los que se benefician son los entrerrianos”, subrayó.