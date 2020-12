La pandemia pateó el tablero del mundo y obligó no sólo a la suspensión de casi la totalidad de las actividades sociales de marzo a esta parte; sino que además cambió hábitos y tradiciones ya instaladas social y culturalmente. Tal es el caso de los carnavales que para su edición 2021 ya han sido suspendidos en diversas ciudades.

La localidad entrerriana de Hasenkamp no escapa a esta realidad, recientemente desde el municipio informaron que “Los carnavales no se hacen. Los tiempos logísticos que demanda la preparación ya no permiten poner en orden las comparsas. Lo que resta definirse es qué habrá en su lugar, porque Hasenkamp es un lugar con cultura de carnaval y algo tiene que haber en su lugar, alguna fiesta o evento que seguramente anunciaremos próximamente”.

Los carnavales de Hansekamp constituyen uno de los eventos más tradicionales y convocantes de la región; ya llevan más de cuatro décadas de existencia y el 2021 será el primer año en que no se harán. Sin embargo, desde el municipio están pensando en alternativas para sostener el espíritu de festejo pese a la suspensión. En tal sentido, propusieron volver al antiguo y siempre recordado Carnaval del agua, “o de carnavales con un estilo más bien retro, antiguo, como los de antes, donde toda la familia se disfrazaba. Son alternativas, pero aún no hay nada confirmado”, señalaron a Paralelo32.

El carnaval con agua fue una de las tradiciones más arraigas en nuestros pueblos y ciudades y que varias generaciones recuerdan con cariño y alegría. Durante los días de carnaval los vecinos salían a la calle con baldes y recipientes de agua para mojarse entre ellos y celebrar así, todos juntos y todos por igual, la alegría que significa la fecha.