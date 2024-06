La artista Alicia Ceballos presenta su nueva muestra “Texturas del tiempo”

Desde la organización de la muestra afirman que esta exposición es una invitación a la contemplación, a vaciar el ojo para dejarlo impregnarse de climas que hagan eco en la memoria y los sueños del observador.

Los tres artistas que participan de la muestran llevan al espectador a “un viaje por los mundos sutiles que propician estados de reparación interior”.

Alicia Ceballos. Foto: web

“Texturas del tiempo”, nombre de la muestra conjuga obras de 3 artistas: Alicia Ceballos, desde la pintura, con un proyecto inédito de recuperación de sentido, cuyo soporte son lijas gastadas; Stella Tessitore, con tintas, acuarelas y objetos mínimos que nos abren a una poesía visual de profunda sensibilidad; y Francisco Sainz, que nos sumerge en atmósferas brumosas y sugerentes desde la fotografía.

La curaduría está a cargo de Lucía Di Pietro y la muestra comienza este jueves 20 de junio a las 19 en Hipólito Yrigoyen 840, CABA.

Sobre Alicia Ceballos

Ceballos comenzó los estudios de pintura en Río Ceballos, Córdoba. Luego se radicó en en Buenos Aires donde se perfecciona en los talleres de Carlos Cañas, Ernesto Pesce, Carlos Scaglione y Jorge Abot.

“Alicia pinta rozando la tela como la rozan los recuerdos de su pueblo natal. Su figuración no describe, no relata, a través de su pintura nos sorprende, nos emociona. Su figuración no describe, no relata. A través de su pintura os sorprende y nos emociona” afirma Jorge Abot sobre el trabajo de Ceballos.

Alicia Ceballos. Foto: web

Por otro lado la obra de Alicia Ceballos es ciertamente el lugar donde podemos detenernos y tan sólo admirar la destreza de una paleta simple y ágil, plena de frescura en un paisaje sin ataduras y tan solo libertad.” dice Analía Stellato sobre su obra.