Javier Milei suspendió su visita a Paraná, no se saben los motivos

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, suspendió su visita proselitista a Paraná para este martes. La semana pasada allegados entrerrianos al candidato a presidente conunicaron que Milei llegaría a Paraná dentro del marco de su campaña con mira al balotaje de este 19 de noviembre.

La última vez que Milei estuvo en suelo entrerriano fue en junio, antes de las PASO 2023 donde hizo una recorrida por la Peatonal San Martín de Paraná acompañando a los referentes locales Sebastián Etchevehere y Andrés Laumann, candidatos a gobernador e intendente de Paraná respectivamente.

No se sabe con certeza cual es el motivo de la no llegada de Milei a la ciudad, algunos hablan de temas de agenda, pero lo real es que no estará este martes caminando por la peatonal de la capital entrerriana.