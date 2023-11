En Entre Ríos, el acuerdo de Milei con JxC generó contrastes en ambas fuerzas

El armado del Gabinete del presidente electo Javier Milei generó adeptos y detractores tanto en La Libertad Avanza como en Juntos por el Cambio.

La confirmación de Luis Caputo como ministro de Economía o el posible regreso a la cartera de Seguridad de Patricia Bullrich dio de qué hablar en ambas fuerzas políticas.

En una reunión de gobernadores salientes y entrantes de Juntos por el Cambio, en la que participó el mandatario electo Rogerio Frigerio, emitieron un comunicado en donde fijaron su posición sobre el rol de la coalición en la próxima gestión.

Señalaron que no van a “cogobernar” con Milei, al tiempo que consideraron que “es bueno que algunos dirigentes que quieran ayudar lo hagan, porque es mejor un gobierno sólido con buenos dirigentes, que un gobierno débil”.

Frigerio en la reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio. Foto: Infobae

Por su parte, el diputado nacional por Entre Ríos del PRO, Francisco Morchio se refirió al diálogo entre Macri y Bullrich con el líder libertario y remarcó que “son decisiones personales, no del frente”. “Juntos por el Cambio no va a cogobernar, a eso lo tengo en claro y nuestro gobernador también”, afirmó.

“Ganamos en muchas provincias y tenemos una gran responsabilidad, pero no vamos a cogobernar el país”, resaltó en declaraciones a APFDigital en el marco de la entrega del diploma que lo proclama como miembro de la Cámara Baja en el Congreso.

El diputado nacional electo Francisco Morchio (Juntos por el Cambio). Foto: APFDigital

En La Libertad Avanza también hubo repercusiones por la integración del macrismo al armado de la administración que comenzará el próximo 10 de diciembre.

En Entre Ríos, la diputada provincial por LLA Liliana Salinas se mostró crítica por el acercamiento de su espacio a JxC. Incluso aseveró que el gobierno libertario “va a ser el segundo gobierno de Mauricio Macri”.

En declaraciones a Radio AM 750, la legisladora sostuvo: “yo no estoy de acuerdo con esa alianza. Hay una estructura muy débil. Esa es una realidad. La hicimos ahora. Es la primera vez que participamos. Era lógico que hacer una alianza con Cambiemos se iba a quedar con todo nuestro trabajo”.

“Nuestra gente no está siendo tenida en cuenta. No está ocupando ningún lugar. JxC invadió todos los espacios. No sé si era la regla. Pero creo que es algo que está ocurriendo hoy”, sentenció.

En tal sentido, reconoció: “la gente que estábamos acompañando a Javier, al sentirnos dejados de un lado, cuando vimos que los espacios habían sido invadidos por la gente de Macri, dimos un paso al costado”.

Liliana Salinas junto a Milei y Etchevehere. Foto: Análisis Digital

Sobre este acuerdo, también hubo opiniones en Unión por la Patria. El diputado nacional entrerriano Marcelo Casaretto, electo en 2019 con el Frente de Todos, sostuvo que Milei “seguramente tendrá el apoyo de Juntos por el Cambio” y deslizó: “vamos a ver de lo que ha dicho cuánto concreta efectivamente”.

Además, habló de cómo se desempeñará el peronismo en el Congreso durante la administración libertaria. En declaraciones a CNN Radio, indicó: “vamos a ser una oposición apoyando lo que haya que apoyar y criticando lo que haya que criticar”.

“Va a haber que encontrar una armonía entre lo que el presidente electo plantea con lo que propongan los gobernadores de todas las provincias”, consideró.