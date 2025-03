La diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, aseguró que los hechos de violencia en Rosario no disminuyeron sino que el gobierno los logró ocultar pautando con los medios de comunicación: “La gente que no vive en Rosario no se entera, pero la cosa sigue igual”.

En una entrevista con el canal de noticias C5N, la rosarina apuntó duramente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al sostener que “es mentira” que “resolvió la inseguridad en Rosario”

“Hoy en Rosario encontraron un cuerpo descuartizado en un contenedor. Estamos preocupados por la violencia porque, más allá de los operativos que quisieron montar, sigue todo igual”, señaló sobre el Plan Bandera impulsado por Bullrich.

A través de X, la diputada provincial se refirió al macabro hecho.

En ese punto, comparó cifras: “El último enero de Perotti hubo 20 homicidios, y este enero hubo 19. Lo único que cambió es que el actual gobernador tiene mucha plata para la pauta de los medios”. Así se refirió al gobernador Maximiliano Pullaro, con quien se muestra muy crítica desde el inicio de la gestión.

Por otra parte, mencionó la brutal represión policial en la última marcha de jubilados en el Congreso de la Nación: “Se les fue de las manos y no lo van a reconocer. Se tienen que poner en el lugar del otro, como el caso del fotógrafo, que no importa si es militante”.

Entonces cargó nuevamente contra Bullrich, quien sostuvo que la jubilada que fue empujada por un agente policial había atacado anteriormente. “No podes comparar a una señora entre 70 y 80 años con la fuerza de un policía”, señaló.

Por último, le envió un mensaje al Presidente: “Milei tiene que bajar un cambio y conectar con la realidad”.