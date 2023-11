Frigerio: “Si Bullrich es funcionaria, no va a poder seguir siendo presidenta del partido”

Mientras a nivel nacional se van dando los nombres de los encargados de organismos nacionales, ministerios y demás parta del gabinete del gobierno de Javier Milei, Rogelio Frigerio opinó al respecto diciendo que ella “es libre de tomar la decisión que quiera sobre su carrera política si considera que es positivo” pero agregó que antes debió consultar al PRO.

“Si Bullrich es funcionaria, no va a poder seguir siendo presidenta del partido. Me parece que eso es algo casi obvio. Para que sea una decisión institucional y de la coalición tiene que ser de todos y eso no fue así”, dijo el electo gobernador en una entrevista radial al medio capitalino “Radio con vos”.