La diputada provincial Amalia Granata protagonizó una fuerte polémica en las últimas horas al revelar que contrató a su marido Leonardo Squarzon como uno de sus asesores políticos en la Legislatura de Santa Fe.

“Tengo mi Karino”, bromeó durante una entrevista televisiva haciendo referencia a la hermana del presidente Javier Milei, quien se desempeña como secretaria general de Presidencia.

Entonces agregó que la designación de su esposo dentro de su equipo de cinco asesores responde a una falta de confianza en su entorno, luego de haber sufrido el abandono de dos legisladores de su espacio político.

“No confío en nadie, me compraron dos diputados y quedé sola y soy la única oposición en la provincia”, agregó en diálogo con Puro Show la actual candidata a convencional constituyente.

La diputada provincial Amalia Granata renovó su banca hasta 2027.

Sin embargo, luego agregó más detalles y justificó la contratación de Squarzon, quien además desarrolla una actividad privada de manera paralela. “Le dije que lo necesito, lo conocen más en la Legislatura de Santa Fe que a mí”, disparó.

"Necesito que esté al lado mío alguien en quien confío. No me da el cuerpo para estar en todas las reuniones y va él, me filtra un montón de situaciones y me cuida", insistió para terminar rematando con un detalle sobre los múltiples roles que cumple su compañero:“Mi marido me hace de chofer además de todo lo que hace”.