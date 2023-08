Emanuel Gainza: “Le vamos a aportar a la gestión la escucha al vecino”

Emanuel Gainza, precandidato a intendente de Paraná del espacio “Amor por Paraná” realizó un acto en el club San Agustín de Paraná y acompañado por la diputada nacional María Eugenia Vidal (Pro).

En el acto la ex gobernadora de Buenos Aires dijo “el domingo a la noche te voy a llamar para decirte que valió la pena, que ganó el cambio” mientras que Gainza expresó que “acá hay un equipo que viene planificando desde hace años, que no se queda en el discurso no se estanca en el diagnóstico” y pronosticó un “contundente triunfo” este domingo 13 de agosto.

Vidal también dijo que la “única manera de achicar la distancia entre la gente y la política es con hechos y si hay algo que este equipo de ‘Amor por Paraná' puede mostras son hechos”, expresó.

También enumeró las acciones que llevó a cabo Gainza durante su preparación a la campaña y mencionó “los centros de oficios que pusieron en marcha, el trabajo con adultos mayores, las reuniones con vecinos y las propuestas” que fue preparando el precandidato a intendente.

“A Emanuel le importa su ciudad y lo que les pasa a los vecinos”, afirmó Vidal en otro tramo de su discurso.

Por su parte Gainza afirmó que “hay muchas cosas de esta gestión que vamos a continuar porque se han hecho bien, como las obras públicas y el orden de de las cuentas, pero le vamos a aportar a la gestión la escucha al vecino, una planificación seria y el corazón para estar en cada barrio dando la cara, mirando a los ojos y dando respuesta a los vecinos”, expresó Gainza.

Del acto que se realizó en el Club San Agustín participaron además de María Eugenia Vidal, la precandidata María Alejandra Viola, el precandidato a senador Esteban Vitor, legisladores nacionales, provinciales y concejales.