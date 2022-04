En Paraná dió comienzo del 11º Panamericano de Sóftbol, torneo que se disputará hasta el sábado próximo. La ceremonia de apertura estuvo con la presencia de autoridades y jugadores y luego se puso en marcha el partido Argentina vs. Estados Unidos que tuvo que suspenderse debido a las abundantes lluvias.

En este Campeonato Panamericano, participan 10 países del continente americano dividos en dos grupos compuestos de la siguiente manera:

Grupo A:

Venezuela, México, Cuba, Guatemala y Dominicana

Grupo B:

Argentina, USA, Canadá, Colombia y Puerto Rico.

Fixture del Panamericano. Foto: prensa

Entre estos equipos los primeros cuatro lugares darán derecho a participar del Mundial que se disputará en Auckland, Nueva Zelanda, del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2022. Asimismo, este Panamericano también servirá para que cinco equipos participen en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Los partidos

La ronda prelimiar tiene como próximos partidos este lunes 25 de abril los encuentros entre Guatemala vs. México a las 12:00 hs; Cuba vs. Venezuela a las 15:00 hs; Colombia vs. USA a las 18:00 hs y Canadá vs. Argentina desde las 21 hs.

El martes 26 de abril la programación empieza desde las 09:00 hs con el partido entre Venezuela Vs. Guatemala y Puerto Rico Vs. Canadá. A las 12:00 hs será el turno de USA vs. Puerto Rico; a las 15:00 México vs. Dominicana; 18:00 hs Dominicana vs. Cuba y el cierre las 21:00 con el choque entre Argentina vs. Colombia.

El 27 de abril los encuentros empienzan a las 12:00 hs entre Domincana vs. Venezuela; a las 15:00 hs México vs. Cuba; 18:00hs. USA vs. Canadá y al cierre de la jornada Puerto Rico vs. Argentina desde las 21:00 horas.

El Panamericano se realiza en el Estadio Mundialista de Softbol Nafaldo Cargnel y en la primera jornada mas de 7000 hinchas dieron presente en las tribunas del estadio paranaense.