Canal 6 Entre Ríos TV suma a Facundo Galanti a su programación de la tarde

Este lunes 17 de octubre arranca InforMate, desde los nuevos estudios de canal 6 Entre Ríos de calle Belgrano 45 de Paraná, ciclo con la conducción de Facundo Galanti y la compañia de Valentina Feruglio.

Valentina Feruglio, junto a Facundo Galanti estarán al frente de InforMate, de lunes a viernes por Canal 6 Entre Ríos Tv. Foto: prensa

Además desde el canal informaron que estarán Florencia Cirigliano y la participación de Gonzálo Schmidt quien está también al frente del programa Diario 6 que se emite de 7 a 9 hs.

El envío será de lunes a viernes de 14 a 17 horas y además de la actualidad el programa promete temáticas de interés general con especialistas invitados para abordar diversas cuestiones como redes sociales, economía, política, policiales entre otros.

Galanti, que tuvo su paso por Canal nueve Litoral y otros medios, actualmente trabaja para la AM LT14 y en comunicación con Vía País Paraná comentó al respecto del proyecto dijo “estar muy agradecido de tener la posibilidad de volver a la tele que es un medio que en general me he sentido muy cómodo y siento que puedo desarrollar algunas cualidades que tiene que ver con una impronta mas desectructurada de encarar la actualidad y esto me genera mucho entusiasmo”.

Además con respecto al proyectyo lo calificó positvamente de “ambicioso” y destacó la gran inversión que se ha hecho en los estudios de Paraná y las herramientas tanto tecnológicas como el equipo humano que lo va a compañar.

InforMate quiere tener una impronta y un estilo propio en un formato magazine a la tarde del canal que vino a Paraná a comeptir de igual a igual con las otras señales televisivas exitentes.