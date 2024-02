Agmer evalúa hoy la propuesta salarial propuesta por en gobierno provincial en Congreso extraordinario

Este jueves 22 de febrero desde las 9 el gremio docente Agmer realizará un Congreso Extraordinario en el salón del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, ubicado en calle San Martín 1373, de Paraná.

Allí se analizará la situación nacional y provincial a pocos días de comenzar las clases. Otro tema a tratar es definir los pasos a seguir con la propuesta que el gobierno provincial presentara de un aumento salarial del 18% teniendo en cuenta los haberes de enero de este año.

Postura del gobierno

Por su parte el gobierno de Entre Ríos dijo que va a liquidar los sueldos de febrero se van a liquidar con aumento solo si hay aceptación de los gremios y acuerdo paritario.

De no haber acuerdo todos los agentes públicos cobrarán lo mismo que en enero.”Si no hay acuerdo y aceptación de los gremios, no se va a liquidar con aumento”, dijeron desde Casa de Gobierno.