Advierten a legisladores que “tendrán que rendir cuentas” si votan a favor de la ley Ómnibus

La noticia del miércoles fue el Paro General convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) que en diciembre anunciaron esta medida de fuerza que terminó por concretarse ayer en una jornada de lucha que duró 12 horas.

Capital Federal fue el epicentro de la movilización en contra del DNU 70/23, actualmente vigente, y del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, popularmente conocida como “ley Ómnibus” que logró dictamen favorable en la Cámara de Diputados aunque se postergó su tratamiento en tablas para la semana próxima.

Asimismo, esta medida gremial se replicó en diversos puntos del país. En Paraná tuvo su adherencia a través de una importante concentración de personas en la Plaza Mansilla, lugar en que, además, se leyó un documento público en rechazo a las reformas.

Antes habló Frigerio

La marcha se realizó en la plaza en donde se ubica la Casa Gris, lugar en donde en las primeras horas de la jornada, el gobernador Rogelio Frigerio brindó una conferencia de prensa luego de concluir su agenda del martes en Buenos Aires donde se reunió con el ministro del Interior Guillermo Francos y el colaborador presidencial Santiago Caputo.

En diálogo con los periodistas, el mandatario criticó a la gestión de Javier Milei aunque sin despegarse de su apoyo a la mayoría de las reformas planteadas. “Pasaron 40 días desde que asumimos y desde entonces el gobierno nacional no ha transferido prácticamente ningún peso a la provincia. Estamos plantados, peleándola con las herramientas que tenemos, heredando un gobierno sin plata, administrando la gestión pública y tratando de mejorar todos los días aspectos de la gestión que compensen la falta de recursos”, aseveró.

En rigor, estos conceptos fueron vertidos en relación a las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien deslizó una advertencia a las provincias en caso de que no salga el dictamen favorable a la ley Ómnibus, hecho que no sucedió ya que el proyecto fue aprobado en comisiones y podría ser debatido la próxima semana. “Vamos a revisar cada partida sin tener ningún tipo de contemplación”, dijo el martes el funcionario de Milei.

Ayer, Frigerio le respondió: “no me manejo reaccionando a presiones”. Agregó que apoyará lo que entienda que sirve “para que los entrerrianos vivamos mejor” e indicó que las reformas que plantee la Ley de Bases que “entendamos que atentan o ponen en riesgo fuentes de trabajo como las retenciones a las economías regionales o a la producción agroindustrial no las acompañaremos”.

Frigerio le marcó la cancha al Gobierno por la Ley de Bases: "no me manejo reaccionando a presiones". Foto: Página Política

Advertencia a legisladores

Horas mas tardes comenzó a tomar color la Plaza Mansilla a través de las diversas banderas y distinciones partidarias que colmaban el sitio elegido para la protesta. También asistieron personas no vinculadas a espacios políticos o gremiales, las denominadas “independientes” o autoconvocadas que se manifestaron en disconformidad con las reformas del Gobierno de Milei.

En ese marco, según publicó APF Digital, dirigentes políticos, gremiales y ambientales se expresaron ante la iniciativa del Gobierno Nacional y dejaron su visión sobre el tratamiento en tablas que tendrá la Ley de Bases y el rol de los legisladores nacionales por Entre Ríos en el debate y votación de la normativa.

“No hay que mandar a cualquiera al Congreso, porque justamente cuando se pone en juego cosas muy importantes que tienen que ver con el destino del país se tiene que estar a la altura de las circunstancias”, expresó el presidente del Consejo Departamental Paraná del Partido Justicialista Gustavo Guzmán.

El ex legislador e intendente de Paraná Julio Solanas comentó: “creo que los diputados nacionales de Entre Ríos, al menos los de nuestro espacio político no van a acompañar, he charlado bastante con la diputada Blanca Osuna que me dijo muy claro que ella no iba acompañar esto que ha mandado el presidente para que nadie entienda nada, porque esto se pudo haber mandado al Congreso y discutir ley por ley”.

“¿Qué necesidad hay de una ley Ómnibus que hasta pone en vilo el andamiaje jurídico de la República Argentina? En esto puedo hablar por ellos y la reflexión a los diputados nacionales de la provincia de Entre Ríos es que se abstengan de votar en contra de los intereses de los entrerrianos”, resaltó.

El dirigente del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Biocombustibles de Entre Ríos y de Las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas (Regional Paraná) Juan Pablo Ayala dijo que “es una decisión propia y consciente de cada legislador”, al tiempo que consideró: “creo que desde que uno está en una banca representando al pueblo tiene que legislar para el pueblo. Seguramente puede haber muchos matices en la discusión pero acá cuando uno levanta la mano y el trabajador no puede llegar a fin de mes, está votando en contra”.

Además, el referente ambiental de Paraná Horacio Enrique manifestó su preocupación por el posicionamiento y la respuesta de los diputados nacionales por Entre Ríos en el debate que tendría lugar la semana que viene en Congreso.

“Hace poco hubo una reunión con legisladores de Unión por la Patria que estaban posicionándose en contra, pero sabemos que la presión y el negocio juega, comprando voluntades y extorsionado a las provincias y sus legisladores para que apoyen. Esperamos que tomen real dimensión y conciencia de la importancia de salvar y cuidar nuestra Patria nuestros bienes naturales y nuestra soberanía política, fundamentalmente”, señaló.

Referentes políticos, gremiales y ambientales se expresaron sobre el rol de los diputados entrerrianos en el debate de la ley Ómnibus. Foto: APF Digital

Carta pública

Sobre el mediodía se llevó a cabo la lectura de una carta pública a la que le puso voz el dirigente gremial de Agmer (Paraná) Martin Tactagi.

El texto fue contundente: rechazo total y absoluto a las reformas que busca instaurar el presidente Milei y clara advertencia a los representantes de la jurisdicción en el Congreso: “exhortamos a nuestros legisladores nacionales de la provincia a defender con firmeza los derechos de los entrerrianos, en consonancia con los principios del federalismo”.

“Se avecinan tiempos difíciles, en los que el ejecutivo nacional buscará sus votos para aprobar medidas que impactarán directamente contra el pueblo, como lo reflejan el DNU y ley Ómnibus. Queremos dejar en claro que estaremos a su lado para dar las batallas contra las medidas que castiguen al campo popular con recortes y restricciones a sus derechos”, indicaron.

A renglón seguido, aseveraron: “sin embargo, también debemos recordarles que tendrán que rendir cuentas ante el pueblo de Entre Ríos si deciden votar en contra de los intereses populares por los que fueron elegidos para mejorar las condiciones de vida”.

En el comunicado advirtieron a los legisladores por la provincia que "tendrán que rendir cuentas ante el pueblo de Entre Ríos" si votan a favor de la Ley de Bases. Foto: APF Digital

Rechazo total a las reformas

En el escrito, denunciaron que “el proyecto de ley Ómnibus representa un verdadero atentado a la Constitución Nacional y al estado republicano debido a que concentra los poderes legislativos en las manos del Ejecutivo Nacional por dos años, con prórroga a dos años más. Esto puede significar una paralización del Congreso por todo el mandato, al tiempo que da vía libre al presidente para legislar y ejecutar sus políticas”.

También se refirieron a la situación económica que transita el país y dieron su postura sobre las modificaciones que se establecen en materia laboral, previsional, el sector productivo y financiero, la soberanía nacional, la cultura y la educación, entre varios puntos.

“Este conjunto de medidas antipopulares y antidemocráticas sólo pueden llevarse a cabo mediante un programa de represión, amedrentamiento y control de las calles”, consideraron.

En este punto criticaron fuertemente al “protocolo de seguridad” de la ministra Patricia Bullrich, hasta lo compararon con la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

En la carta pública definen al protocolo de seguridad como un "programa de represión, amedrentamiento y control de las calles". Foto: Martín Bonetto / Diario Clarín

Según reza el comunicado, esta modalidad de control “otorga a las fuerzas policiales y al personal de seguridad, el peligroso poder de operar sin identificación y con vehículos sin matrícula, lo que nos retrotrae al momento más oscuro de la historia de nuestro país. Y por si fuera poco, solicitará la intervención a las fuerzas armadas para “contener” la lucha social. A esto, la sociedad de la Nación Argentina ya dijo “¡Nunca Más!”.

La carta pública concluyó con un mensaje de llamamiento a protestar contra las reformas de Milei. “Abajo el DNU y el proyecto de ley Ómnibus. Luchamos por una ‘Nación Socialmente Justa, Económicamente Libre y Políticamente Soberana’ ¡Arriba los que luchan! ¡Viva el movimiento obrero argentino!¡Viva el pueblo que construye su futuro en la calle! ¡Viva la patria!”, enfatizaron.