En el libro “Malvinas, tributo entrerriano” el escritor paranense Mario Francisconi recopila historias de los 34 entrerrianos que cayeron en combate. Cada uno de ellos tiene en la obra la biografía ilustrada de manera muy completa y el mismo es un trabajo sobre la historia de Malvinas desde el Gaucho Rivero en 820 páginas y 1200 fotos.

Malvinas tributo enterriano de Mario Francisconi. Foto: prensa

Una de esas historias es la de Sergio y Alejandro Dachary, entrerrianos que participaron del conflicto en diferentes frentes. Sergio Andrés Dachary, Capitán de Corbeta (R) y cuenta en el libro de Francisconi como fue que decidió ingresar a la Armada: “Yo me fui de casa a los 13 años al Liceo Militar, luego regresé a Concordia e intenté ser profesor pero finalmente fui a la Armada que era lo que yo realmente quería” recuerdoa Sergio sobre su inicios en la Armada.

Sergio Dachary Foto: prensa

Alejandro Dachary, hermano de Sergio, también tomó la decisión de unirse a la vida militar y por equivocación tomó un tren que lo llevaría al Colegio Militar en lugar de ir a Palomar donde estaba su hermano. Así fueron los comienzos de sus carreras en diferentes armas.

Sergio arribó a Malvinas el 7 de abril y “al llegar de inmediato me imponen la misión de dar seguridad contra helicópteros y me ordenan dividir en tres la compañía; una sección al Regimiento 7, otra al Batallón 5 y la restante al R25. Ante esto la reacción de Sergio fue decirle a su Capitán: “Señor, si usted me desmembra la Compañía de esa manera, la compañía pierde poder de fuego”.

Con las órdenes recibidas se dirigió al Monte Longdon para reconocer el terreno y planificar las ametralladoras porque si es para tiro antiaéreo se colocan de una manera diferente si es para tiro contra tierra.

La fatídica noche del 3 de junio

En la noche del 3 de junio de 1982 en Monte Logndon Sergio Dachary escucha el ruido de un avión grande “el ya conocido Vulcan inglés que aparecía cada tanto y que bombardeaba al aeropuerto o tratada de cazar radares”, recuerda Sergio.

“De pronto una antiárea comenzó a tirarle cuando vi claramente dos hilos brillanes que salían de una nube y casi de inmediato impactaban en desde donde estaban tirando, un punto entre el aeropuerto y Puerto Argentino, produciendo una gran explosión”, recuerda Sergio sobre esa noche en Malvinas.

“Se la pegaron a alguien” comento en ese momento sin saber que en donde se produjo la explosión estaba el Director de Tiro Skyguard del GADA 601 en donde se encontraba Alejandro Dachary, hermano de Sergio.

“El murió instantáneamente junto a sus camaradas, el sargento Pacual Blanco y dos soldados, Oscar Diarte y Jorge Lamas. A Alejandro lo enterramos ese mismo día en Puerto Argentino. Su muerte fue un golpe muy duro para todos. Cuando regresé de Malvinas le comenté a papá la posibilidad de traerlo al continente y se opuso firmemente”, relata en el libro Malvinas, Tributo Entrerriano Sergio.

A Alejandro Dachary lo enterró Sergio y recuerda que fue bien identificado ya que “le puse sobre el mortuorio la cruz que me dió Ejército, le dejé una chapa de indentificación y la otra me la traje y la guardé en sus bolsillos sus documentos”. Además relata: “En su tumba le puse una cruz que me fabricó un compañero mío, Daniel Marquard, una cruz muy bonita, así que cuando lo fuimos a ver con mis padres estaba perfectamente identificado por esa cruz que era distinta a las demás”.

Alejandro y su hermano mellizo

El papá de los hermanos Dachary era profesor de historia y su mamá maestra primaria, su padre fue muchos años Director de la Escuela de Comercio “Gerardo Victorín” de Concordia. La familia estaba compuesta por seis hermanos: los mellizos Alejandro y Maximiliano, Claudia, Patricia y Fernando el menor, Sergio fue el primerizo de la pareja que vivió gran parte de su vida en Concordia.

Mellizos Dachary Foto: web

Alejandro tenía un hermano mellizo, Maximiliano que se desempeñaba en Médicos sin fronteras y luego de detectarle un tumor cerebral murió en 2011 en Concordia.

Sergio Dachary recibió la medalla “Al Valor en Combate” por su desempeño en las batallas de Monte Longdon y Tumbledown y en diciembre de 2011; el gobernador Sergio Urribarri le entregó la pensión de Veterano de Guerra Entrerriano en Malvinas luego que le fuera rechadaza anteriormente.

En el libro Malvinas, Tributo Entrerriano el capitán de Corbeta (R) Sergio Andrés Darchay expreso: “La medalla al valor en Combate no es mía, sino de mis soldados, sin lugar a dudas...”