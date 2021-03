Fue el Juez Correccional y de Menores, Cesar Raúl Jiménez, quien en consonancia con el pedido de la fiscal del mismo fuero, María Laura Álvarez, ordenó la captura inmediata de Pietrowski de 51 años, tras su ausencia en el debate mediante el cual debería ser juzgado este jueves.

El ex intendente y ex diputado provincial acumula causas de violencia de género en perjuicio de su ex pareja, la actual intendenta de Almafuerte, Celia Mabel Smiak (45).

Pietrowski cuenta con denuncias en su historial por varios episodios de violencia y amenazas de muerte hacia Smiak que datan del 2018.

El caso había sido elevado a debate oral pero el hombre se negó a firmar un acuerdo de juicio abreviado. Por esta razón, el Juez impartió a la orden de detención por rebeldía judicial, notificándose a Gendarmería Nacional.

De este modo, Pietrowski deberá esperar en prisión la designación de la próxima fecha del debate oral donde será enjuiciado.