Las misioneras de 19, 23 y 26 años fueron halladas sin vida en un departamento en la zona céntrica de Mar del Plata, y la investigación apunta a que la causa de los decesos fue por la inhalación de monóxido de carbono por una pérdida de gas dentro de la vivienda que compartían junto a un prefecturiano.

Los cuerpos de las estudiantes fueron entregados ayer a las familias para las respectivas despedidas, y según fuentes indicaron que los restos de las hermanas Mayra Evelyn de 19 años y de Yésica Magalí Elías de 26, emprendieron viaje a la localidad de San Francisco de Asís.

Mientras que en el caso de la tercera víctima, Julieta Maldonado de 23 años, amiga de las hermanas su despedida iba a realizarse hoy en Mar del Plata, donde también tenía parientes.

El traslado está a cargo de integrantes de la Red de Traslados de la provincia, quienes tienen pensado arribar a la zona rural de San Francisco de Asís en las últimas horas de la jornada de hoy.

Aún no se conoce la identidad de la tercera fallecida.

El intendente de Alba Posse, Lucas Gerhardt, manifestó a El Territorio que luego de conocer la triste noticia, se pusieron a disposición de la familia para las gestiones en el traslado de los cuerpos y añadieron que mantuvieron contacto directo con ellos en todo momento.

Hasta el momento no se informó oficialmente los resultados de la autopsia, sin embargo, todo apunta que la causa de muerte se debió a una pérdida de gas en el calefón del departamento del 4º piso de la calle 25 de Mayo 3133, en donde las jóvenes residían junto un efectivo de la Prefectura Naval Argentina (PNA) también misionero y fue él quien encontró a las jóvenes fallecidas cuando regresó a la morada tras su jornada laboral.

Mediante un estudio de campo que se hizo a las pocas horas del hallazgo, los integrantes de la empresa Camuzzi Gas, prestataria del servicio, detectaron que al encender el calefón había un nivel superior a lo normal en el ambiente.

Además, verificaron que el aparato estaba instalado sobre una falsa columna en la que existe una rejilla por la que ingresa aire caliente en vez de ventilación.

No hallaron signos de violencia ni en el departamento ni en los cuerpos.

Por otro lado, efectivos de la Seccional Primera y enfermeros del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), quienes fueron los primeros en arribar a la escena, no hallaron signos de violencia dentro del departamento. Tampoco lesiones visibles en los cuerpos de las chicas.

Las jóvenes se encontraban estudiando en Mar del Plata, Yésica era estudiante de la carrera de abogacía, mientras que Mayra, estudiaba Licenciatura en Psicología, ambas asistían a la Universidad Nacional de Mar del Plata, institución que emitió un comunicado expresando el profundo pesar de todo la comunidad educativa.

Por su parte, Julieta Maldonado se dedicaba a la fotografía y era conocida por realizar distintos tipos de producciones para emprendimientos particulares y colectivos.

Irreparable pérdida

Roberto Camardello, primo hermano de la madre de las hermanas misioneras expresó su enorme tristeza ante la pérdida, además de que siempre estaban en contacto pese a la distancia. El hombre describió a las jóvenes como muy familiares y muy queridas en la localidad de San Francisco de Asís.

Las hermanas son oriundas de San Francisco de Asís, localidad de Alba Posse.

Roberto expresó que “ellas hace unos tres o cuatro años que estaban viviendo en Mar del Plata y sé que tenían parientes del padre viviendo en la ciudad”

Además mencionó la manera en que se enteró la tragedia “por los medios de comunicación, en TN (canal Todo Noticias) pasaron la noticia, me levanté y escuché lo que había pasado en Mar del Plata. Yo me decía ‘Señor, que no sean las chicas”

Conmovido expresó que al constatar que efectivamente se trataba de sus primas segundas dijo “me partió al medio cuando una señora que conozco de Santa Rita me escribió y me dijo ‘son tus primas’ Hasta ese momento no se sabían las identidades y fue un baldazo de agua fría enterarnos de esto”.

También dijo que la familia Elías ya había pasado por la pérdida de un ser querido semanas atrás con la partida de la abuela materna de las chicas.

Fuente: El territorio