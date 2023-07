Jardinense fue víctima de ciberdelito: le hackearon su Whatsapp y pedían dinero a sus contactos.

En un lamentable incidente, Emmanuel V., vecino de Jardín América, fue víctima de una estafa cibernética mientras intentaba vender su automóvil modelo 147. El hecho, que involucró a su círculo íntimo, causando angustia e incertidumbre en la vida del afectado.

Todo comenzó cuando Emmanuel recibió una llamada telefónica de un supuesto comprador interesado en adquirir su vehículo, a través de un anuncio que había publicado en Facebook. El comprador se presentó como un camionero que se encontró cerca de la localidad, pero alegó que no podía desviarse debido a un rastreador satelital en su teléfono.

Durante la conversación, el estafador persuadió al vendedor para que ingresara a una supuesta empresa y visualizara el automóvil mediante un código que le enviaría. Además, solicitó que el vendedor pusiera su teléfono en altavoz y compartiera ese mismo código. Sin embargo, una vez que Emmanuel obtuvo el código, la comunicación se cortó y perdió el acceso a su cuenta de WhatsApp. Al intentar ingresar nuevamente, se dio cuenta de que su cuenta había sido hackeada.

Ante la imposibilidad de eliminar completamente su cuenta de WhatsApp debido a que había sido instalado en otro dispositivo, Emmanuel tomó la precaución de cambiar de número y notificó a sus contactos sobre lo sucedido.

La situación se tornó aún más alarmante cuando personas desconocidas, haciéndose pasar por el vendedor, comenzaron a extorsionar a sus contactos. Los estafadores exigieron grandes sumas de dinero, alegando que Emmanuel había sido secuestrado y que su vida corría peligro. Esta situación afectó a su hermana ya un amigo de Posadas, quienes cayeron en la trampa y fueron objeto de las extorsiones.

Desesperado por la falta de respuesta y apoyo de las autoridades, Emmanuel asistió a presentar una denuncia en la policía. Sin embargo, se sintió frustrado al recibir poca atención y pareció que su caso no se resolvió adecuadamente. En sus propias palabras: “Fui a hacer la denuncia y en la policía me dijeron ‘sí, sí, ahora te avisamos’, pero siento que no me van a dar bola”.

Este incidente pone de manifiesto los peligros de las estafas cibernéticas y la necesidad de una mayor concienciación y apoyo por parte de las autoridades en la lucha contra este tipo de delitos.

Jardinense fue víctima de ciberdelito: le hackearon su Whatsapp y pedían dinero a sus contactos. Foto: Imagen ilustrativa

Con información de Red Ciudadana