Si bien la víctima pidió la absolución del acusado, los jueces del Tribunal Penal 1 de Oberá consideró que la mujer se encuentra “entrampada en el ciclo de la violencia”

El hecho por el cual Javier Alejandro Sanfilippo (39 años) fue condenado ocurrió el 11 de febrero de 2019 en el barrio Yerbal Viejo. Cuando había intentado asesinar con un cuchillo a su novia, pero gracias al rápido accionar de la policía, pudieron salvar a la mujer.

La víctima había declarado que su ex novio intentó matarla con un cuchillo pero que mediante la alerta de los vecinos que escucharon sus gritos de auxilio, la policía pudo salvarla. Los uniformados tuvieron que derribar la puerta del departamento para frenar la agresión y lo encontraron con el cuchillo en las manos.

Pero en el día de ayer, la mujer cambió su declaración inicial ante los jueces del Tribunal Penal 1 de Oberá, diciendo que mintió acerca de la violencia que sufrió de su ex pareja hace tres años, pero esta nueva versión de los hechos, no logró morigerar la pena de 15 años de prisión por intento de homicidio que solicitó la Fiscalía, por entender que la mujer “es víctima y se encuentra entrampada en el ciclo de la violencia”.

El tribunal condenó a Javier Alejandro Sanfilippo, a la pena de 15 años de cárcel, por hallarlo culpable de “homicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo y mediar violencia de género”.

Luego en la etapa de instrucción, la mujer cambió su versión de los hechos, alegando que mintió intentando culpar a su concubino porque éste le había engañado con dos mujeres.

La mujer reclamó la inocencia de Sanfilippo “Si tengo que pagar por mi error me parece bien. Así por lo menos me voy a sacar esta culpa”

Sin embargo, la fiscal Salguero, sostuvo en su alegato que la mujer “es víctima y se encuentra entrampada en el ciclo de la violencia”, por lo cual consideró culpable al hombre.

“Ese día dio rienda suelta a su agresividad. No me quedan dudas de que ese día Sanfilippo trató de matar a la señora C. R. K., lo que no logró por la oportuna intervención de las autoridades policiales y la manera en que se defendió la víctima. La señora tenía hematomas en los brazos y en el cuello. Esto desvirtúa totalmente su versión defensiva. Ni siquiera la versión cambiada de C. R. K. puede cambiar la situación”, sostuvo Salguero, que además, puso de manifiesto el informe psicológico del imputado que indica que tiene una tendencia a la simulación, fabulación y a la mitomanía.”

Además los testigos del caso (vecinos de la pareja) manifestaron que había reiteradas discusiones en la pareja. Sumándose el testimonio del actuar de los policías que acudieron al llamado, los cuales manifestaron que el imputado tenía un cuchillo en la mano cuando ingresaron al departamento.

La defensa del acusado solicitó la absolución del mismo, por el beneficio de la duda pero los Jueces decidieron que siga detenido en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.

Lugar donde se encuentra detenido desde el 11 de febrero de 2019 y allí cumplirá la pena impuesta por la Justicia.