En septiembre del 2021 una mujer denunció a su ex pareja, quien la golpeaba y maltrataba psicológicamente. Sin embargo, en diciembre se retractó y pidió que no lo encarcelen porque necesita que trabaje y la ayude a mantener a sus tres hijos en común.

Si bien en un principio una jueza la escuchó y aplicó suspensión de juicio a prueba de imputado por violencia de género, el Tribunal de Impugnación revocó el fallo y se lo enjuiciará al agresor.

El hecho de violencia se dio el 1° de septiembre de 2021 al norte de Neuquén cuando el imputado agredió a la mujer, la golpeó con los puños cerrados en el rostro y le ocasionó varias lesiones.

Frente a esto, se efectuó la denuncia en contra de él ese mismo mes y tuvo prisión domiciliaria. Luego se mudó a la capital de la provincia neuquina y consiguió empleo en una empresa de transporte. La victima en ese entonces insistió para que sea sometido a juicio oral. No obstante, el 16 de diciembre cambió su opinión.

Según informó Río Negro, en una audiencia realizada a fin de año con la jueza Carina Álvarez la denunciante expresó: «Yo lo que no quiero es que él me moleste más. Quiero que él me ayude con mis hijos”.

La mujer además explicó: “Hoy en día se me está poniendo tan difícil. Yo necesito que ellos estudien. Hoy si no tenés estudios no vas a ningún lado, y yo no quiero eso para mis hijos, no quiero que pasen por lo mismo que pasé yo

Álvarez a pedido del defensor público Juan Pablo Dirr suspendieron el juicio a prueba. Sin embargo, el fiscal Fernando Fuentes impugnó, es decir, solicitó la nulidad de aquella decisión y el martes 8 de febrero se llegó a otra audiencia donde determinaron que el agresor irá a juicio.

El fallo de la jueza Álvarez se anuló ya que existe una pericia que da cuenta que la víctima está en situación: de dependencia económica y psicológica, como también de vulnerabilidad.

«Debemos propiciar la resolución del conflicto primario, pero el consentimiento de la víctima bajo estos graves problemas de retractación, fundados en dependencia física y económica, obstan a cualquier solución en ese carril», indicó el juez Sommer, quien presentó la pericia.