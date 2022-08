Una maestra de Neuquén no cobra el sueldo hace dos meses y sus alumnos tuvieron una tierna reacción

Este miércoles, alumnos de entre 9 y 10 años tuvieron un gran acto de solidaridad con Rayen, su docente de la Escuela Primaria 101 de Neuquén, quien hace dos meses no cobra su sueldo.

En la mañana de la jornada del miércoles la mujer se presentó a dar clases con un cartel que decía: “hace dos meses que no me pagan mi sueldo”. Al ver lo que reclamaba la docente, los niños le ofrecieron dinero y se acercaron a hablar con la directora del colegio para que hiciera algo al respecto.

La palabra de Rayen, la docente que no cobra el sueldo hace dos meses

En diálogo con LMNeuquén, Rayen detalló que ni bien entró al aula pidió disculpas a los chicos y les contó que tuvo que pedir plata prestada a sus amigos para comer e ir a trabajar. “Los alumnos entendieron e intentaron aportar lo suyo con monedas y dinero que tenían, pero obvio que no la acepté. No es un problema de ellos, sino que al parecer del distrito”, manifestó.

Rayen, la docente de Neuquén que no cobra el sueldo hace dos meses. Foto: LMNeuquén

La maestra da clases de Artes Visuales y enseña la materia por la mañana en la unidad educativa primaria desde junio y todavía no recibió su remuneración. “Hace dos meses que no me pagan mi sueldo, hace dos meses que trabajo gratis y no sé cómo comprar mi comida o mi pasaje de colectivo”, dijo Rayen.

La maestra hizo su reclamo en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, pero “recién hoy, por mi acción de visibilizar la falta de mi sueldo, los alumnos expusieron mi situación en la escuela y la directora ofreció una respuesta: darme un préstamo de dinero de la cooperadora”, expresó.

Aunque la directora quiera darle un préstamo, para Rayen la situación es muy “frustrante”. Tener que ir a trabajar todos los días sin que le paguen no es nada bueno. “Es mi tiempo, yo estudié, me formé y no quiero llegar al aula sin ganas. Yo gasto 6000 pesos por mes en transporte. Es muy triste ir a la escuela y darle una clase con la peor energía. Los chicos merecen tener clases de calidad y con buena energía”, agregó.

Escuela Primaria 101 de Neuquén. Foto: Archivo

Desde el distrito aseguraron que el próximo viernes van a depositar el sueldo de junio y julio, pero la docente tiene poca fe. Por último declaró que ingresó al sistema educativo hace 5 meses y recién ahora está viendo el tema de la educación pública, “estoy viendo cosas horribles. Los docentes que hacen suplencia, siempre se le atrasan los sueldos. Hoy conocí muchos docentes que trabajando en nivel medio y secundario, y les pasa. Espero que en algún momento esto se solucione, porque no podemos ir a trabajar así”, concluyó.