Una joven debe tratar su cáncer en Costa Rica porque es arriesgado que viaje a Neuquén y necesita juntar 20.000 dólares

Luciana es una neuquina de 33 años, que hace un tiempo, luego de viajar por todos lados, decidió quedarse a vivir en Costa Rica. En 2021 le diagnosticaron cáncer de mama, que ahora volvió en forma de metástasis en su columna, por lo que de nuevo necesita hacerse un tratamiento. Como no tiene cobertura médica, debe juntar 20.000 dólares.

En 2021, el cáncer de mama de Luciana pudo ser tratado en Costa Rica porque ese tipo de cáncer era parte de un estudio que estaba haciendo el Hospital Metropolitano en conjunto con investigadores de Estados Unidos. Gracias a eso, todas sus curaciones y cirugías fueron cubiertas y ella dio por terminado su tratamiento.

Sin embargo, hace pocos meses, el cáncer atacó otra vez cuando tuvo una lumbalgia, es decir, un dolor en la columna. “Tenía el aplastamiento de una vértebra y cuando me hicieron las últimas resonancias, salió que tenía una metástasis del cáncer en varias vértebras, costillas y una parte del hueso parietal en el cráneo. Otra vez lo mismo, sentir que una no sabe bien qué hacer”, contó la neuquina a LMNeuquén.

La neuquina tuvo cáncer de mama en 2021 y ahora tuvo metástasis en la columna. Foto: La red que sana - Luciana Espinoza

Cuando se enteró que tenía metástasis, le informaron que ya no tendría cobertura médica debido a que este era otro tratamiento. “La tuvieron que operar porque tenía la vértebra molida. Ahora tiene que hacer rayos y no está en condiciones de viajar. No puede estar mucho tiempo sentada ni acostada. Es arriesgado. Primero tiene que hacer su tratamiento y lo tenemos que costear nosotros”, relató la madre de la joven.

La campaña solidaria para ayudar a la neuquina en Costa Rica

Así fue como la familia y los amigos de la neuquina comenzaron una campaña solidaria para recaudar los 20.000 dólares que necesita para tratarse. Afortunadamente, ella conoció muchas personas en el país centroamericano que la están ayudando.

“En 24 horas armaron una red de comunicación. Hasta una chica de Neuquén, que vive en Italia, aportó y difundió su caso. Nunca pensé que iba a estar dentro de una campaña solidaria de este tipo. Ayer cuando prendimos los teléfonos explotaban de mensajes de cariño y apoyo para Luciana”, expresó la madre.

La campaña solidaria para recaudar la gran suma que necesita Luciana, Foto: @lulaespinoza

Luciana se mostró muy emocionada por el apoyo de todos y agradeció especialmente a quienes se encontraban en Argentina, por todo el cariño y la ayuda que le enviaron: “Les deseo que la vida les devuelva el doble de lo que me está devolviendo a mí con estas muestras de cariño”.

Cómo ayudar a Luciana a tratar su cáncer

Luciana Espinoza necesita recaudar 20.000 dólares para cubrir radioterapia, quimioterapia, hospedajes, viáticos, comida, acompañamiento psicológico, medicaciones extra y gastos administrativos. Hay distintas formas de transferir dinero para que todos puedan colaborar, se encuentran su sitio web.