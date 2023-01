Tuvo un accidente y su vida hizo un cambio rotundo: ahora hace campañas solidarias para darle alegría a los más chicos

Muchas veces la vida nos pone a pruebas y por diferentes motivos, de la noche a la mañana todo puede cambiar para bien o mal, tal como es el caso de Verónica, una tatuadora de Neuquén que sufrió un accidente y, a raíz de esto, comenzó a hacer campañas solidarias para “contagiar” la iniciativa y sacarle una sonrisa a los niños de los merenderos.

Verónica Tortosa es una mujer de 44 años, nació en Bahía Blanca, pero hace 17 años se mudó a Neuquén. En una entrevista con Vía País, contó que hizo “varias cosas”: “soy profe, estuve dando clases, pinto cuadros, dibujos y después dejé todo y me dediqué de lleno a los tatuajes”, reveló.

Hace dos años, la tatuadora tuvo un accidente que le cambió su perspectiva de vida. Ella se sometió a tres cirugías en la pierna y durante la rehabilitación conoció a un chico que le hizo el click, ya que él siempre hacía campañas solidarias con videojuegos. “Un día me contó lo que hacía, quería participar y empecé a donarle cuadritos”, relató la mujer. Además, le había prometido al joven que cuando ella esté 100% bien, iba a hacer “algo” con su oficio.

Las primeras campañas solidarias de Verónica: Navidad, Reyes e inicio de clases

El 23 de noviembre de 2022, Vero inició una campaña solidaria: un tatuaje básico a 2 mil pesos -que puede ser un nombre, una frase, un dibujo simple- más un pan dulce para Navidad. “Lo recaudado lo llevé a un comedor”, contó. Cabe resaltar que el valor real de un tatuaje como estos varía entre 6 y 8 mil pesos, “depende del tatuador o la casa donde tatúan”.

Verónica entregando pan dulces en un merendero por Navidad. Foto: Verónica Tortosa

A partir del 26 de diciembre hasta el 4 de enero, la mujer hizo la segunda recaudación, pero esta vez por los Reyes Magos. Hay niños que no tienen la posibilidad de recibir regalos en esta fecha, por lo que la tatuadora tuvo el buen gesto de juntar juguetes para ellos.

Campaña solidaria por Reyes: Verónica y tres amigos visitaron a niños de un hospital y entregaron juguetes. Foto: Verónica Tortosa

El pasado 5 de enero, Verónica fue junto a los tres reyes magos al Hospital Castro Rendón Pediatría para pasar un buen rato con los niños internados. “Primero pasamos ahí y después fuimos a un merendero. Los juguetes tuvieron éxito, junté más o menos 60”, contó muy entusiasmada.

Para la tatuadora parece no ser suficiente las dos campañas realizadas, por lo que el 10 de enero comenzó un nuevo proyecto: tatuajes a 2 mil pesos más un útil escolar o calzado para colaborar con el inicio de clases de los niños. Para esta campaña hay tiempo hasta el 28 de febrero, “como para juntar lo más posible”.

Verónica y los reyes magos llegaron al Hospital Castro Rendor para entregar juguetes. Foto: Verónica Tortosa

La solidaridad como una forma de agradecimiento

Al ser consultada sobre su decisión de comenzar estas campañas solidarias, Verónica aseguró que le gusta ayudar. “Cuando tuve el problema en la pierna, a mi me ayudaron. Es una forma de agradecer, de chiquita me inculcaron eso. Con mi oficio hoy lo puedo hacer”, enunció.

Además, “yo me siento bien, lo hacía cada tanto y ahora me comprometí con varios merenderos. Me gusta ayudar, la respuesta que la gente me brinda cuando yo hago esto es como una cadena de favores”, expuso. “Yo laburo todos los días, me gano un manguito, ustedes se pueden tatuar a un bajo costo y también estamos ayudando a otros”, agregó.

Para la gente que conoce esta historia, Vero dijo que tomen esta linda experiencia y que el que puede hacer algo por el que está al lado, tenga la iniciativa sin miedos. “La gente responde” y “uno como que se siente más liviano, está bueno desde nuestro lugarcito aportar para que el otro no la pase mal”, concluyó la tatuadora.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos.