Un repudiable hecho sucedió en Neuquén, un profesor de música del Jardín de Infantes N° 31, fue denunciado por abusar de sus alumnos. Las fotografías del docente evocan fuertes recuerdos en los menores, quienes relatan a sus padres lo sucedido. Manuel, padre de una de las niñas que asisten al jardín: “Mi hija me empezó a comentar todo lo que él hacía. Ella lo ve en la foto y cuenta las cosas que hacían con él”. El acusado se encuentra detenido y apartado del cargo como docente.

El papá de la alumna, en un diálogo con LMNeuquén, relató lo que la niña le había confiado. Detalló que durante la clase de música, el profesor corría las cortinas y cerraba la puerta con llave, los hacía jugar a las escondidas y les hacía cosquillas. Este no es un caso aislado, también trascendieron declaraciones de otros padres que aseguraban que apagaba las luces, los hacía acostarse y, en ese contexto, habrían sucedido los abusos sexuales a varios niños del jardín.

Según contó el papá, ellos se enteraron lo sucedido el martes pasado, cuando la directora se comunicó con ellos y les indicó que llevaran a su hija a hacerse un chequeo médico. Si bien, Manuel no dio detalles en qué circunstancias y contexto se lo comunicó la directora, contó que los médicos que la atendieron notaron que “tenía un flujo vaginal que no era normal para la edad que tiene”, luego de este hecho, enviaron a hacer exámenes que aún no han podido realizar, por falta de turnos.

El martes se enteraron de todo de lo sucedido. “Saltó todo esto, otros nenes”. “La dirección dice que no estaban al tanto de las cosas, pero ella misma nos mandó a hacer exámenes”, expresó.

Manuel junto a su familia llegaron hace poco de Santiago del Estero. Les habían recomendado ese jardín porque quedaba cerca de su casa.“Llevamos un mes y medio y mira lo que nos pasó. Esto te parte el alma”. Por su parte, no sabe hace cuánto está el docente en el cargo.

Video: gran repudió de los tutores contra el docente acusado de abusar de sus alumnos

Un grupo de personas se trasladaron hasta el domicilio del docente y lo sorprendieron con golpes, patadas e incluso alguien le pegó con una madera. Mientras tanto, los policías intentaban resguardar al profesor que quedó encerrado en la casa, luego de los golpes. Esto ocurrió en el barrio Teodoro Planas y Pinamar. Con gritos y llantos combinados con los piedrazos hacia la casa. Pasadas las horas, el grupo decidió hacer una protesta y cortar la Avenida Mosconi.

Los policías tuvieron que distraer al grupo para poder evacuar al profesor, tiraron gas lacrimógeno y realizaron disparos de postas de goma al aire, para dispersar a la multitud de más de 50 personas. Esa distracción permitió sacar al profesor del jardín. Fue evacuado en un móvil policial, gritos, llantos y piedrazos se sintieron en el barrio.