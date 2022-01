Un hombre de la provincia de Neuquén decidió cambiar de género en su DNI para intentar reencontrarse con su hija. El sujeto sostiene que la relación se habría interrumpido por una “denuncia falsa de su ex pareja en su contra por haber abusado de la menor”.

En su DNI ahora lleva el nombre de “Eduarda Horacia”. Con esto busca que la Justicia reconozca su caso. “Cuando sos varón todo cuesta el doble. Siendo varón no hay forma de recuperar a los hijos cuando uno los pierde, aún teniendo pruebas en mano”, explicó a Mejor Informado.

“Aunque parezca mentira, ahora que tengo el documento en mano, mi primera sensación es un poco más de tranquilidad. Porque ya nadie me puede atacar, me puedo defender, no puedo recibir más agresiones… Ya estoy pensando diferente con el documento en mano. Estoy pensando como mujer y viendo qué opciones tengo ahora”, indicó.