En las últimas horas y en el marco a la campaña de vacunción contra el coronavirus que realiza el Gobierno de la Nación en todo el país, una docente jubilada asistió a recibir la segunda dosis de Sputik-V en Neuquén y al llegar sorprendió a todos. La mujer tenia puesta una remera que le dedicaba un mensaje a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner.

//Mirá también: Enfermeras de Neuquén denunciaron que un compañero de trabajo las filmaba cuando iban al baño

“¡Gracias Alberto por envenenarme!”, fue la frase que utilizó Haydee Aguilar y que rápidamente se hizo viral a través de las redes sociales. Resulta que la mujer compartió en su cuenta de Twitter la foto donde se deja ver con claridad el mensaje, y se llenó de comentarios por parte de sus seguidores.

“¡Gracias, Alberto, por envenenarme!”: la frase con la que sorprendió una neuquina al ir a vacunarse Foto: Diario de Río Negro

Una de las tantas preguntas que recibió la docente fue “cuándo había recibido la primera dosis”, a lo que ella respondió que fue el 23 de marzo, por lo que ya pasaron 3 meses y más de 10 días. “Pero parece que así elaboras más anticuerpos, según nos explicó la médica coordinadora”, sostuvo la neuquina que agradeció al Gobierno la situación que estaba viviendo.

No obstante, no todo termina ahí, ya que luego de recibir mensajes acompañando su pensamiento, como también otros más bien críticos, la mujer escribió: “Gracias, compañeros. No esperaba tantas respuestas por una simple remera. Me alegraron el día. Para retribuir tanta buena onda, les comparto la imagen de la espalda”.

“¡Gracias, Alberto, por envenenarme!”: la frase con la que sorprendió una neuquina al ir a vacunarse Foto: Diario de Río Negro

“¡Gracias, Cristina, por inyectarme el chip... de la VIDA!”, decía el mensjae de la remera que utilizó la docente.