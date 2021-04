Un grupo de unas 50 personas pertenecientes a ATE Neuquén atacaron una planta trasmisora en Neuquén y dejaron a tres radios, entre ellas Radio Mitre, fuera del aire. Desde el gremio señalaron que “no fue un ataque a la prensa ni a la libertad de expresión, fue la recuperación de bienes de trabajadores”, pero desde el grupo Prima Multimedios sostienen que se desvía la atención a un tema contractual pero la gravedad radica en que “cometieron un delito Federal”.

Claude Staicos, director del multimedio, en diálogo con Vía País, remarcó: “El hecho de gravedad no es la cuestión civil, lo grave es que ellos cometieron un delito federal, apagar un medio de comunicación es un delito Federal, es censura”. Al hacer mención de una “cuestión civil” hace referencia a lo que Carlos Quintriqueo, actual secretario General de ATE Neuquén, sobre la posesión de la torre.

Vale recordar que la torre en cuestión se encuentra en un terreno que pertenece a la Municipalidad de la ciudad y que en 2010 fue construida en el marco del proyecto de un canal de TV perteneciente a ATE nacional, pero que no prosperó ya que no consiguieron las licencias correspondientes.

En cuanto al arribo del Grupo al lugar, Staicos comentó que fue luego de una charla con quien en ese entonces estaba al frente de ATE nacional, Julio Fuentes. “Es una antena importante y necesita mantenimiento”, le dijo y el sindicalista le ofreció “firmar un contrato para que la puedan usar a cambio de mantenerla o espacio de publicidad para el gremio”.

Ante esta situación, empezó la disputa ya que desde ATE no definían quien debía firmar. “Pasaron tres años donde no había un convenio homologado, estaba firmado por ATE nacional pero no estaba homologado por asamblea”, detalló Staicos pero aclaró que tuvieron posesión del lugar de “manera pacifica y autorizada” hasta la interrupción violenta de Quintriqueo.

Esta falta de homologación es la justificación que utilizó del representante de ATE para destrozar todo en la planta transmisora. “Si quiere reclamar algo del contrato, que lo haga vía carta documento”, sostuvo Staicos y aclaró: “Si quiere establecer modificaciones del contrato no hay problema, nos juntamos a una reunión y lo arreglamos”.

Sobre el estado en el que quedó el predio detalló: “Está todo roto, las radios están apagadas. La señal de Mitre la pudimos recuperar porque tenemos otro lugar de back up, pero las locales están apagadas y destruidas, hay que invertir miles de dólares para recuperarlo”.

Em cuanto al motivo que desató esta intervención, señaló que hay muchos conflictos de trasfondo pero la principal es la interna gremial que hay entre los locales y ATE nacional, sumado al conflicto en el sector de la Salud. “Piensa que estamos aliados a sus enemigos (ATE nacional) y lo primero que hace es cortar la luz porque el medidor estaba a su nombre. Pusimos un generador y al día siguiente fueron en patota”, comentó.

Staicos resaltó que estamos en presencia de dos delitos “usurpación porque se meten y el delito Federal de cercenamiento”. En cuanto a la instancia judicial, adelantó que este jueves por la tarde se llevará adelante una reunión en la Fiscalía y sostuvo: “Hasta acá se llego con una relación cordial, ahora la relación está rota. O se firma un convenio definitivo sobre la torre o no vamos a estar mas ahí. Es un problema político no de la torre”.