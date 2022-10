Ataques en Villa La Angostura: pidieron la liberación de “presos políticos mapuches”

El viernes 14 se registró un nuevo ataque por parte de unos encapuchados, pero en Villa La Angostura. La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) habría prendido fuego varias maquinarias que estaban siendo utilizados para una obra pública y exigieron que liberen a los “presos políticos mapuches”.

Según informó Todo Noticias, esto presuntamente se llevó a cabo en horas de la madrugada. Dos hombres con sus rostros cubiertos apuntaron con una pistola al sereno de una obra vial e incendiaron algunos tractores.

Antes de darse a la fuga, ambos encapuchados dejaron un mensaje amenazante, en donde exigen la liberación de los “presos políticos mapuches”. Al mismo tiempo, piden que suelten a las mujeres que fueron detenidas durante el operativo de desalojo en Villa Mascardi.

Encapuchados atacaron maquinaria en Villa La Angostura y pidieron la liberación de “presos políticos mapuches” Foto: Todo Noticias

Cabe destacar que, a lo largo de esta semana, desde el gobierno nacional intentaron “negociar” con integrantes de la comunidad de Mascardi. Les ofrecieron tierras a fin de resolver dicha pugna, pero las comunidades las rechazaron y continúan los conflictos.

Nuevo ataque mapuche en Villa La Angostura: le dispararon a un sereno

Los atacantes habrían sacado al sereno del lugar a punta de pistola y bajo amenaza de muerte. Hasta el momento, lo único que se sabe es que cuando la víctima salió corriendo, le gatillaron por la espalada.

Si bien el sujeto no resultó herido, por ahora no se confirmó si apuntaban a él y fallaron o si los disparos se dirigieron al aire para asustarlo. Además, no se encontraron proyectiles en el lugar.

Ataque mapuche en Villa La Angostura, incendiaron cuatro maquinarias. Foto: Todo Noticias

Acto seguido, según se denunció, estos miembros mapuches incendiaron cuatro máquinas viales que estaban en el predio, para luego darse a la fuga corriendo.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Neuquén señalaron que el ataque ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada. El mismo se desarrolló en el sector del segundo puente de la ruta de Circunvalación.

En este lugar la policía encontró un cartel con la firma de la RAM. Además, junto a los bomberos locales y el fiscal Adrián de Lillo se encuentran recolectando información del caso.

El fuego pudo ser controlado por los trabajadores. Entre tanto, se supo es que el fiscal general, José Gerez, viajará en las próximas horas hacia Villa La Angostura.

Incendiaron maquinarias en Villa La Angostura y la RAM dejó un mensaje

El papel que encontraron los agentes policiales exigía la “libertad (para) los presos políticos mapuches puelches y todos los presos políticos mapuches del Walmapu (territorio histórico mapuche)”. El mismo tenía el logo de la Restitencia Ancestral Mapuche.

“Fuera winka capitalista”, decía el texto, teniendo en cuenta que “winka” significa “hombre blanco”. Luego se nombró a la constructora IRSA y a empresarios con negocios en la zona, como el británico Joe Lewis, las familias Benetton, Roemmers e incluso al basquetbolista Manu Ginóbili, entre otros.

El mensaje amenazador de las comunidades mapuches de Villa La Angostura. Foto: Todo Noticias

También se podían leer las frases “Nawel Wapi es territorio de la nación mapuche” y “Resistencia armada para la reconstrucción y liberación nacional”.

Entonces, al final del documento escrito a mano, la RAM pide la liberación de “la machi y todas las lamien (hermanas)”, refiriéndose a las siete mujeres detenidas en Villa Mascardi.