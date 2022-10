Sabina Frederic pidió detener los operativos policiales en Villa Mascardi: “Hay una suerte de cacería”

Hace varios días que el desalojo en Villa Mascardi de la comunidad mapuche lof Lafken Winkul Mapu está siendo el centro de la escena. Este lunes, la exministra de Seguridad Sabina Frederic pidió detener los operativos policiales en la localidad.

El operativo del Comando Unificado de fuerzas de seguridad en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, inició en la madrugada de hoy con el despliegue de unos 250 uniformados de fuerzas federales y provinciales y el corte de la ruta nacional 40 para "resguardar al resto de las personas". Telam Foto: telam

“Hay una suerte de cacería y eso es peligrosísimo porque así mataron a Rafael Nahuel”, comentó esta mañana en diálogo con AM 750 en relación al joven perteneciente a la misma comunidad que falleció tras recibir un disparo en la espalda durante un operativo de la Prefectura en 2017.

La exfuncionaria dijo que podrían llegar “malas noticias” si no concluye la tarea de los uniformados en el lugar.

El operativo del Comando Unificado de fuerzas de seguridad en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, inició en la madrugada de hoy con el despliegue de unos 250 uniformados de fuerzas federales y provinciales y el corte de la ruta nacional 40 para "resguardar al resto de las personas". Telam Foto: telam

Operativo policial impidió una ceremonia de mapuches

Esta mañana un operativo policial terminó en corridas y uso de gases lacrimógenos para desalojar a mapuches que estaban realizando una ceremonia frente a las tierras que habían tomado.

Además, se escucharon gritos de una mujer que criticó la decisión del Gobierno de haber tomado la decisión de recuperar los predios tomados. “Todo nuestro territorio militarizado, con estas conductas violentas de este Estado genocida”, lanzó.

Cómo se llevó a cabo el desalojo en Villa Mascardi

El operativo de desalojo llevado a cabo el martes requirió la presencia y accionar de 250 agentes de las fuerzas federales de seguridad. Entre los que se encontraron miembros de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y PSA, entre otros.

El operativo del Comando Unificado de fuerzas de seguridad en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, inició en la madrugada de hoy con el despliegue de unos 250 uniformados de fuerzas federales y provinciales y el corte de la ruta nacional 40 para "resguardar al resto de las personas". Telam Foto: telam

No se utilizaron armas letales y no hubo heridos durante el desalojo de la comunidad. Sin embargo, la situación de las siete mujeres detenidas, que fueron trasladadas a declarar al Penal de Ezeiza y enviadas nuevamente este domingo a Bariloche, fue objeto críticas, situación que desencadenó la renuncia de la ahora ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta.