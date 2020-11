Se llevara a cabo un conversatorio sobre “Discapacidad, salud mental en tiempos de pandemia”, el mismo esta organizado por el Municipio de Villa Cura Brochero que invita a toda la comunidad a participar este espacio pensado para hablar, debatir y sugerir recursos que permitan a las familias, los profesionales y el público en general acompañar a las personas con diversidad funcional en este nuevo contexto mundial.

Este evento se realizará el día miércoles 25 de noviembre a las 18 horas en el Centro Cultural Honorio Bustos sobre Av. Belgrano 769 de manera presencial y virtual. Quienes estén interesados en asistir personalmente deben inscribirse al 03544 401488, debido a que los cupos son limitados. Por otra parte, las personas que deseen seguir el evento vía internet, pueden hacerlo ingresando al siguiente link: https://meet.google.com/xss-hcdb-yjz

La charla estará a cargo de un selecto grupo de profesionales, fundadores de Meraky, una institución dedicada a la atención de las personas con discapacidad. Ellos son:

-Lic. y Prof. en Psicopedagogía Víctor Quevedo, Especialista en Gestión educativa de Flacso Argentina, ex presidente del Colegio de Psicopedagogos de la provincia de Córdoba. Ex coordinador del instituto del profesorado Carlos Leguizamón de la ciudad de Córdoba. Actualmente miembro del equipo de orientación de la Escuela Especial de Mina Clavero.

-Prof. en Educación del Oligofrénico María Godoy, actual directora Escuela Especial Mina Clavero, cofundadora centro de día Azud (Cba), Especialista en Psicoanálisis y Educación de Flacso, como así también especialista en Gestión Educativa.

-Lic. en Psicología Mammi MarÍa Laura. M.P2485. Psicóloga clínica, Especialista en niños y adolescentes.