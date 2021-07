No quedan dudas de que Carlitos Tevez es un crack dentro y fuera de la cancha. Al menos en eso coinciden quienes llegaron a compartir algún momento mendocino con el futbolista nacido en Fuerte Apache, mulicampeón con Boca Juniors y ganador de la medalla olímpica en Atenas 2004, juego olímpico en el que -además- fue goleador con la Selección Argentina.

Y es que el ex jugador de Boca, la Juventus y los Manchester United y City (entre otros equipos) estuvo en Mendoza durante los últimos días junto a su familia, y aprovechó para disfrutar y recorrer los distintos atractivos de la provincia, esos mismos que obnubilan a cualquier visitante.

Carlos Tevez vio el atardecer desde las alturas en un globo aerostático en Junín y recibió e regalo un vino desarrollado por un grupo de mendocinos y que está inspirado en la aviación y el fútbol. Gentileza

Un paseo en globo aerostático, un recorrido por una bodega y el reconocimiento de recibir alfajores con su imagen en la tapa (cortesía del mismo panadero que fue noticia en todo el país tras hacer los alfajores del arquero de la selección y campeón de la Copa América, Emiliano “Dibu” Martínez) fueron algunas de las actividades que concretó Tevez en su paso por Mendoza. Y quienes compartieron un momento con él, aunque sea breve, coinciden en su humildad, su buena onda y en que se tomó todo el tiempo que hizo falta para firmar hasta el último autógrafo y tomarse todas las fotos que le pidieron.

Gloria a Carlitos en las alturas

El viernes 30 de julio, Carlitos Tevez y su familia quisieron disfrutar del atardecer mendocino de una forma distinta: contemplándolo desde las alturas. Por ello mismo es que, cerca de las 17, el futbolista y los suyos decidieron realizar un paseo en globo. Lo hizo por medio de Mendoza Balloons (Junín), y en el lugar fue recibido por un grupo de fanáticos que se acercaron a ovacionarlo. Con toda su humildad, Tevez se hizo un tiempo para firmar autógrafos y tomarse algunas fotografías.

Carlitos disfrutó de la panorámica de Mendoza desde las alturas en uno de los globos de Mendoza Balloons, en Junín. Gentileza

En este sitio, además, al futbolista se le obsequió una botella de vino Mayday Wines, elaborado por un grupo de emprendedores (Débora Desiré Cerdá, Marcos Andrés Dimarco, Alejandro Venier y Fer Fex) y que justamente está inspirado y combina dos grandes pasiones: la aviación y el fútbol.

“La pasión compartida une corazones. ¿Y qué mejor que un buen vino? Saca lo mejor de uno, te descorcha nobleza y tiene como fruto la lealtad”, sintetiza a Vía Mendoza, Débora, una de las desarrolladoras del vino y quien, además, tiene una amplia experiencia en la aviación y aeronáutica. “La vida te regala instantes impagables, agradezco cada gesto de Carlos Tevez por su humildad de siempre hacia la gente. Hay que compartir la vida con personas que tengan pasión por algo, porque son aquellas que sienten, empatizan y de manera colectiva te ayudan a cambiar el mundo”, continúa la joven de 27 años años y que no duda en destacar que su propósito es dejar huellas, uniendo el cielo y la tierra.

Débora Desiré Cerdá y sus compañeros de equipo, los desarrolladores del vino Mayday -inspirado en el fútbol y la aeronáutica- que le obsequiaron a Carlos Tevez. Gentileza

Por las bodegas, solo como turista

Antes de disfrutar de Mendoza y su atardecer desde las alturas, Carlitos también hizo lo que muchos turistas eligen cuando llegan a la provincia: visitar una bodega, parte de las principales atracciones que tanto magnetismo general en los visitantes.

El miércoles pasado, 28 de julio, el ex jugador del West Ham inglés y del Shanghai Shenhua de China visitó la bodega Viña de Cobos (Perdriel, Luján de Cuyo), donde no solo hizo un recorrido del lugar y los viñedos, sino que también se mostró interesado en aprender sobre el mundo del vino.

“Un miércoles cualquiera… Anoche (tarde) me llamó un amigo y me dijo: ‘estoy con el número 1 y mañana tiene ganas de ir a probar tus vinos’. Hoy la vida y el vino me regalaron otro momento único; conocer la enormidad de persona detrás del ídolo fue hermoso. Gracias @__carlitostevez y familia por la camiseta y las copas compartidas, son con seguridad las primeras de muchas!”, compartió en su cuenta de Instagram, el enólogo de la bodega, Andrés Vignoni.

El joven enólogo compartió en esa misma publicación dos fotografías de Carlitos, una en la que el campeón olímpico le obsequia una camiseta de Boca y otra en la que se los ve autografiando la prenda. Según contó Vignoni a Los Andes, la visita de Tevez a Viña de Cobos incluyó la degustación de 10 vinos.

Carlitos Tevez visitó y recorrió la bodega Viña de Cobos, en Luján de Cuyo. Gentileza

“Fue muy lindo compartir un momento con un tipo tan sencillo, tan honesto, tan auténtico. Le gusta el tema del vino, está aprendiendo con una humildad tremenda”, resumió Vignoni a Los Andes, e hizo hincapié en que se mostró por demás interesado en aprender sobre varietales y sus diferencias.

La visita de Tevez a una bodega llevó a muchos a pensar en que el Apache podría estar pensando en lanzar su propio vino, algo que han hecho ya varios futbolistas -en actividad o retirados-. No obstante, Vignoni descartó que la visita del deportista haya estado vinculada a ello. “Él está empezando y está muy tranquilo. Se mostró muy respetuoso y ni hablamos de eso”, dijo Vignoni al citado medio.

Con sus alfajores, como el Dibu

Tras la victoria de la Selección Argentina por penales contra Colombia, por las semifinales de la Copa América; el continente y el mundo no hablan de otra cosa de la brillante actuación del arquero albiceleste Emiliano “Dibu” Martínez. Y es que los penales que atajó fueron cruciales para llegar a la histórica final, la misma en la que la celeste y blanca derrotó a Brasil en el Maracaná y se consagró como la mejor selección del continente. No solo los penales atajados hicieron que el Dibu fuera tema de conversación, sino que también las frases con las que el portero intentó amedrentar a los rivales.

El panadero Cristián Di Betta entregó al ex jugador de Boca alfajores con su imagen, similares a los que hizo del "Dibu" Martínez. Gentileza

“Mirá que te como” fue una de ellas, la más recordada; y fue la que inspiró al panadero maipucino Cristián Di Betta a fabricar alfajores temáticos luego de la infartante semifinal. La misma noche del partido contra Colombia, una vez consumado el triunfo, el emprendedor mendocino mandó a hacer los primeros productos con la foto y la frase del Dibu en su tapa. Y no solo que se agotaron al día siguiente en un abrir y cerrar de ojos, sino que su creación lo convirtió en una celebridad en todo el país, y le también le dio un impulso mayor aún al comerciante con su más creativo trabajo.

Desde ese momento, sus alfajores temáticos recorrieron todos los medios del país y el propio panadero visitó en persona los estudios de televisión de canales de todo el país; por supuesto, llevando alfajores del Dibu y de otros motivos para repartir. Pero no todo quedó allí. Y es que el propio Di Betta lo hizo de nuevo, aprovechando la visita de Carlitos a Mendoza.

Humilde al 100%, Carlitos le envió al panadero maipucino una foto sonriendo y posando con sus alfajores. Gentileza

Todo ocurrió el jueves pasado, cuando Cristián elaboró alfajores con la imagen de Carlitos y los productos llegaron a manos del mismísimo Carlitos. Y el deportista no solo se fotografió con los alfajores, sino que le agradeció el gesto con mucha humildad.

“El jueves por la mañana me enteré de que Carlitos Tevez estaba en Mendoza, alojándose en un hotel en Maipú. Ni bien lo supe, empezamos a hacer alfajores con su cara”, sintetiza el trabajador, quien repitió la misma fórmula que usó con Martínez. “Una vez terminados, ese mismo jueves por la tarde fui a donde estaba alojándose y llevé los alfajores. Un gran amigo me dijo que se los iba a entregar en persona porque había salido en ese momento del hotel”, rememora -aún emocionado- Cristián a Vía Mendoza.

Ya sintiéndose satisfecho y realizado por haberle podido hacer llegar los alfajores temáticos a Tevez, Di Betta regresó a su comercio para cerrar su jornada laboral. Y esa misma noche, cuando comenzaba a desenchufarse de la rutina para un merecido descanso, llegó la sorpresa que más lo impactó. “Estaba en mi casa y había dejado el celular cargando. En un momento escucho que suena, llego y veo que me estaba llamando un número de Buenos Aires, pero no alcancé a atender. Al ratito me llegó un WhatsApp y era del sobrino de Tevez. Con toda la humildad, me agradecía por los alfajores y me decía que todos en la familia estaban muy contentos”, continúa el maipucino.

Quienes compartieron algún momento con Carlitos Tevez destacaron su humildad y buena predisposición para las fotos y autógrafos. Gentileza