Virginia Da Cunha, una de las ex Bandana, vivió la cuarentena estricta del 2020 por el coronavirus en Mendoza y desde entonces decidió quedarse a vivir en la provincia junto a su novio, el empresario mendocino Alejandro Malgor. La cantante encontró su lugar en la tierra del sol y del buen vino, donde desarrolla distintos proyectos personales como la conducción del programa Estricta y su trabajo como DJ, sin descuidar la música.

La artista volvió a la televisión de la mano de Canal 7 Mendoza y días atrás salió al aire su primer programa en el que contó lo feliz que está de haber decidido quedarse a vivir en la provincia cuyana. Fue en el marco de su nuevo proyecto como conductora que Virginia recordó su paso por Bandana, la banda pop que la llevó a la fama, y lo hizo interpretando uno de los temas románticos del quinteto.

"Lowrdez" Fernández, Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Ivone Guzmán y Virginia da Cunha.

Da Cunha cantó “Necesito tu amor” de Bandana con su guitarra a orillas del Dique Potrerillos como escenario. Fue ella misma quien compartió este momento con sus seguidores en sus redes y aclaró: “Lo más probable es que esta parte sólo la vean por aquí hasta que toque como corresponde la guitarra”.

“Me quedé porque me enamoré de Mendoza. Siempre me pareció un lugar de primer nivel, con la comida, el estilo de vida, me transmite mucha paz. La vida me ancló a Mendoza y fue una gran liberación porque me cambió la vida muchísimo. Estoy muy feliz”, declaró la artista a Diario Show sobre su vida en la provincia a donde segura que llegó para quedarse.