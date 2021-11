Virginia Da Cunha, la exintegrante de Bandana, recordó su casting en Popstars y su paso por el grupo musical, a 20 años del lanzamiento de su primer disco. Además, mostró su ficha de inscripción en la que figura que fue la participante 1.753.

La cantante integró uno de los grupos pop más exitosos junto a Lourdes Fernández, “Lissa” Vera, Ivonne Guzmán y Valeria Gastaldi. Durante los años que duró la banda, lograron el récords de shows en el teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde realizaron 150 presentaciones.

Bandana.

Además, vendieron tres millones de copias en poco más de tres años. Realizaron giras en Sudamérica, Estados Unidos y España, además de recorrer todas las provincias de Argentina, entre otros éxitos.

Bandana se desintegró en 2004, pero el recuerdo quedó “vivo” en los fanáticos del quinteto que volvió a reunirse en 2016, pero sin Virginia e Ivonne. Pero actualmente solo quedan Lisa y Lourdes.

Virginia Da Cunha y su paso por Bandana

Virginia Da Cunha es mendocina por adopción, ya que en 2020 decidió quedarse a vivir en Mendoza junto a su pareja, Alejandro Malgor. Desde la provincia, la cantante hizo un repaso sobre sus años en Bandana.

“Me mandaron este formulario que llené hace más de veinte años mientras cursaba la carrera de Comunicación Social, asistía al coro de la Universidad, trabajaba de maestra particular de chicos y con eso me pagaba las clases de baile y actuación”, recordó Da Cunha.

El formulario de Inscripción a Popstars de Virginia Da Cunha.

“Me hizo reír ver esto.. me puse un 7 en canto, un 10 en baile y un 9 en actuación jaja De verdad que cantar me daba pánico aunque me gustara. De tanto pensar en la multitud que me escuchaba se me cerraba la garganta”, compartió con sus seguidores.

“Los primeros shows Dios mío, pido perdón por lo que tuvieron que soportar jaja pero fue hermoso ir derribando esos muros, crecer era la única opción posible… la transformación que hice fue radical. La disciplina y la perseverancia traen confianza en uno mismo.. eso sumado al espíritu lúdico hace milagros”, cerró.