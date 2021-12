Antes de la pandemia era muy común para los mendocinos pasar las vacaciones de verano en Chile, pero con la llegada del Coronavirus las fronteras se limitaron y hasta cerraron, prohibiendo así el ingreso terrestre. Esto cambia con el nuevo paradigma que hay tras la vacunación y el 4 de enero se confirmó la apertura del paso fronterizo que une Mendoza con Chile.

Postergación de la reapertura del paso Los Libertadores: será habilitado desde el 4 de enero

Por el Plan de Fronteras Protegidas, el Gobierno chileno solo autoriza a usar los pasos a chilenos, camiones de transporte y extranjeros residentes. En una acción para poder abrirse también al turismo se habilitarán las fronteras en dos etapas.

La primera etapa se dará el 22 de diciembre, donde las regiones que se abrirán son:

Paso Futaleufú: Región de Los Lagos.

Paso Huemules: Región de Aysén.

Paso Jeinimeni: Región de Aysén.

Paso Integración Austral: Región de Magallanes.

¿Cuándo abre el paso Los Libertadores?

Desde el 4 de enero se producirá la segunda etapa, en este proceso entra la apertura del paso Los Libertadores. Además, según la última actualización de la página chileatiente.gob.cl se abrirán estas otras fronteras

Paso Chacalluta: Región de Arica y Parinacota.

Paso Agua Negra: Región de Coquimbo.

Paso Los Libertadores: Región de Valparaíso.

Paso Pino Hachado: Región de La Araucanía.

Paso Cardenal Samoré: Región de Los Lagos.

Paso Dorotea: Región de Magallanes.

Requisitos para entrar a Chile

Aquellas personas que estén planeando pasar unos días de vacaciones en el país vecino deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:

Presentar PCR con menos de 72 horas de vigencia.

Declaración Jurada para viajeros provenientes del exterior, se consigue ingresando a de todas las edades , de forma electrónica y hasta 48 hs antes del ingreso al país. En este formulario deberá adjuntar el resultado del PCR negativo y seguro médico de viaje. provenientes del exterior, se consigue ingresando a www.c19.cl . Este documento lo deben presentar todos los viajeros, de forma electrónica yEn este formulario deberá adjuntar el resultado del PCR negativo y seguro médico de viaje.

Presentar un seguro médico (solo para extranjeros no residentes). El mismo debe ser adjuntado a la declaración jurada y deberá cubrir los gastos por prestaciones de salud por un monto de USD 30.000.

¿Quiénes podrán ingresar a Chile?

Según las medidas sanitarias del país trasandino podrán ingresar personas con el esquema completo de vacunación validado por el Ministerio de Salud. De todas formas, se pedirá el PCR al ingresar a país y deberá hacer cuarentena en el domicilio declarado en la Declaración Jurada hasta que reciba el resultado negativo del examen. Una vez que el Ministerio de Salud reciba por parte del laboratorio el resultado negativo del examen, se procederá a habilitar el pase de movilidad.

Los menores de 2 a 6 años que no hayan podido acceder a la vacunación para coronavirus y viajen con padre, madre o tutor con esquema completo de vacunación se le realizará un PCR al ingresar. Y deberá cumplir cuarentena en el domicilio declarado hasta que se confirme el resultado negativo del estudio. Con respecto a los menores de 2 años que ingresen con un adulto con esquema completo, podrán ingresar sin necesidad de realizar el examen para detección de coronavirus ni realizar cuarentena.

Las personas que no estén vacunadas o no tengan el esquema completo validado por el Ministerio de Salud podrán ingresar si son extranjeros no residentes o cumplan con alguna excepción del listado del Decreto 295 de 2021 del Ministerio del Interior. Se le realizará PCR y la cuarentena será de 7 días, el resultado negativo del estudio no permitirá terminar el periodo de aislamiento.

Durante los 10 días siguientes al ingreso, todo viajero deberá completar un formulario de auto reporte de síntomas, que se recibirá en el e-mail declarado en la Declaración Jurada. En este formulario deberá completar una encuesta de estado de salud y ubicación.

Aquella persona que presente síntomas de coronavirus, deberá permanecer en aislamiento, reportar sus síntomas en el formulario que recibirá en su correo electrónico y esperar el contacto de la autoridad sanitaria.

Los viajeros que estén cumpliendo cuarentena serán fiscalizados presencialmente en el lugar declarado para el cumplimiento de ésta, en cualquier día y hora mientras dura la cuarentena.

¿Cómo solicitar el Pase de Movilidad?

Para obtener el Pase de Movilidad se deberá validar las vacunas internacionales, para ello deben ingresar a mevacuno.gob.cl, crear una cuenta con el email e ingresar a la pestaña de validación, donde le pedirán como paso previo validar su identidad. La validación puede tardar varios días por lo que se recomienda hacerla con anticipación, incluso si no tienen fecha concreta para ir.

Campos que llenar y validar la vacunación extranjera Foto: Gentileza

Vacunas aceptadas

Las vacunas aprobadas por Salud Pública de Chile, la OMS, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Corresponden a los laboratorios de Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson&Johnson), Oxford/AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, CanSino y Generium (Sputnik-V).