Vendimia 2023: una por una quiénes son las candidatas a reina de cada departamento

Mendoza se prepara para una de las fechas más importantes en su calendario cultural. Son cientos los turistas y mendocinos que esperan con ansias las actividades relacionadas a vendimia. Ya son 16 los departamentos que han elegido a su representante para la Fiesta Nacional de la Vendimia, una por una, conoce quienes son las candidatas.

Cada mes de marzo la Provincia de Mendoza toma otro color. Las calles se inundan de gente y todos esperan que comience el calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Este fin de semana se celebra la última vendimia departamental en la Ciudad de Mendoza junto a los Enanitos Verdes y luego se avecina la Semana Federal que concluirán con la esperada Vía Blanca, el Carrusel y por último el acto central el sábado 4 de marzo en el Frank Romero Day.

Mariana Gantus, Reina de la Vendimia de Godoy Cruz 2023

La representante del departamento del bodeguero fue la primera en ser electa. El 18 de diciembre de 2022, Mariana Gantus se coronó como Reina de la Vendimia de Godoy Cruz para el 2023, mientras que Martina Quiroga, representante de las Tortugas, fue electa virreina.

Mariana Gantus fue coronada como la nueva reina de Godoy Cruz en la fiesta “Danza bajo la magia de los parrales”

La joven de 22 años estudia la Licenciatura en Turismo, habla inglés y portugués y se define como una persona que ama a la provincia. “Se despertó algo más en mí”, confiesa y enumera que conocer más a fondo el mundo del vino, del turismo y de la provincia la llevaron a representar al distrito Centro, primero, y a su departamento, después, contó en una entrevista con Los Andes.

Dentro de su gestión, a la representante le gustaría trabajar con los circuitos turísticos propios de Mendoza, pero sobre todo en la accesibilidad, sustentabilidad y sostenibilidad de los mismos.

Daiana Quiroga, Reina de la Vendimia de Santa Rosa 2023

La segunda fiesta departamental se realizó el 6 de enero en la otra punta de la provincia. Se trata de Santa Rosa quien coronó a Daiana Quiroga como su representante para el 2023. La joven que representó al Club social y Deportivo La Costanera estará acompañada por su virreina Camila Milano que llegó desde La Dormida.

La representante del Club La Costanera es la nueva reina departamental de la Vendimia de Santa Rosa. Camila Milano, la virreina. Foto: Prensa Municipalidad de Santa Rosa

Daiana ha participado en Vendimia desde muy chica. Ya sea actuando, bailando o como espectadora, la santarrosina tiene entre sus mejores recuerdos a la Fiestas máxima de los mendocinos, que este año, vivirá como reina de su departamento.

La joven de 21 años estudia el Profesorado de Educación Física y una de sus propuestas gira en torno a fortalecer los espacios deportivos barriales y promocionar las bondades culturales de su departamento. Sobre todo, destacando a los clubes de barrios, como el de La Costanera, uno de sus lugares favoritos.

Ana Laura Verde, Reina de la Vendimia de La Paz 2023

Una semana después la tercera soberana ya estaba electa y provino de uno de los departamentos que tiene la principal entrada a la provincia, estamos hablando de La Paz. Ana Laura Verde, que llegó desde el Club Defensores del Este se coronó como la nueva reina departamental de La Paz, mientras que Abril Yanzón fue electa virreina.

Vendimia 2023 Ana Laura Verde Reina de La Paz 2023. Lámina.

La joven Ana Laura tiene 22 años y se define como una persona que lleva la vitivinicultura en la sangre, según le contó en una entrevista a Diario Los Andes. No solo lo dijo por que proviene de abuelos y abuelas viñateras, sino porque estudia Enología y produce su propio vino casero, orgullosa de seguir con el legado de sus antepasados.

La Joven tenía muchas expectativas en esta fiesta vendimial, por lo que tan cual campaña política, salió por las calles de su tierra natal a tocar el timbre de sus vecinos y así presentarse personalmente. En esta gestión como reina de La Paz, su proyecto gira en torno a revalorizar y apoyar el trabajo de pequeños productores de vino.

Johanna Vucevic, Reina de la Vendimia de Junín 2023

Desde uno de los departamentos del este, el conocido como “el jardín de Mendoza” llega Johanna Vucevic, la representante de Junín. Electa el 21 de enero bajo la fiesta que se llamó " k” se transformó , junto a su virreina Joana Arancibia, en la cuarta candidata al centro vendimial.

Si bien confesó que nunca asistió a una Fiesta Nacional de la Vendimia, la joven de 23 años y estudiante de medicina ve a esta oportunidad como un nuevo desafío personal. Johanna también juega al hockey sobre patines y lejos de ser solamente un hobby, la representante vendimial se lo toma como una responsabilidad en su vida.

Vendimia 2023 Johanna Vucevic Servilla Reina de Junín 2023.

Su proyecto para este año de reinado se relaciona con el ámbito de la salud, espera poder dar charlas integradoras de prevención y promoción, en la etapa infanto-juvenil y en adultos mayores sobre educación sexual y, además, acercar los controles médicos a las comunidades más rezagadas y alejadas de los centros urbanos.

María Agustina Martínez, Reina de la Vendimia de San Carlos 2023

En la misma fecha que la candidata de Santa Rosa se coronó a otra reina en el sur provincial. Se trató de María Agustina Martínez y María Agustina Quinteros, reina y virreina de San Carlos 2023. La joven de 22 años, estudiante de Administración de Empresas e hija de la Reina de San Carlos de 1986, se define como una fiel defensora del agua.

Vendimia 2023 Agustina Martínez Reina de San Carlos 2023. Lámina.

Por esta razón, su proyecto gira en torno al cuidado del recurso hídrico. Busca poder estimular el trabajo en conjunto de los pequeños productores e incentivarlos -desde el Estado municipal o provincial- a construir represas comunes para sus fincas y de este modo aprovechar al máximo el recurso que resulta escaso en la provincia.

Noelia Rico Moreno, Reina de la Vendimia de Las Heras 2023

El pasado 27 de enero Las Heras coronó a Noelia Rico Moreno como su reina departamental y a Victoria Tello como virreina. La joven estudiante de la Licenciatura en turismo tiene y considera que el problema de su departamento -y de la provincia en general- es que “los mendocinos no conocemos nuestra historia, nuestras bellezas naturales, todo lo que tenemos para ofrecer”, contó en una entrevista con Diario Los Andes.

Vendimia 2023 Noelia Moreno reina de Las Heras 2023. Lámina.

Desde pequeña, la joven de 22 años soñó con ser reina vendimial y ahora a ese sueño le agrega un proyecto de vida que poder impulsar y revalorizar no solo el turismo, sino la historia, el paisaje y la gente que hace que esta tierra sea conocida como Mendoza.

Morena González Reggio, Reina de la Vendimia de Lavalle 2023

Morena González Reggio es la candidata del departamento lavallino, fue coronada el pasado junto a su actual virreina Daiana Suans. “Relatos de mi tierra” fue el nombre del espectáculo artístico que este año disfrutaron miles de lavallinos y en el que fueron coronadas las candidatas.

“Relatos de mi tierra”, fue la antesala de completará con la elección y coronación de la reina departamental 2023. Morena González Reggio (19) , representante del distrito de Tres de Mayo

La representante es una de las más jóvenes de la corte vendimial ya que tiene 19 años. Estudiante de la carrera de abogacía, centro su discurso en un proyecto que pretende poder crear una cámara de agricultura y ganadería que defienda y luche por los derechos de los trabajadores rurales. Ya que ha visto que en su departamento son muchos los productores que han sido afectados por las inclemencias climáticas este último tiempo.

Milagros Roldán, Rena de la Vendimia de San Martín 2023

El departamento que lleva su nombre en honor al libertador de América coronó el pasado 30 de enero a su candidata. Milagros Roldán resulto electa y se coronó como la nueva reina de San Martín, mientras que Ariadna Quattrocchi será la virreina durante el 2023.

Vendimia San Martín 2023 Reina Milagros Roldán representó a Palmira Foto: MARCELO+ROUX

Era un sueño desde niña, contó la representante de San Martín y que con 21 años logró cumplir. La estudiante de la Licenciatura en Obstetricia contó que su proyecto gira en torno a que todas las mujeres accedan a cursos de preparto para las embarazadas y de esta forma preparar integralmente a las mujeres en torno a temas relacionados a la maternidad.

Ingrid Holzbach, Reina de la Vendimia de Malargüe 2023

Ubicado al sur de la provincia, uno de los departamentos más australes y poseedor de la payunia provincial, coronó a Ingrid Holzbach y a Solange Gerez, como reina departamental de Malargüe 2023.

La representante del departamento de Malargüe también siempre soñó convertirse en reina de la vendimia, un sueño que pospuso hasta recibirse de odontóloga. Fue así como este año decidió postularse, luego de vivir algunos años en la Provincia de Corrientes y haber regresado a su tierra natal para ejercer su profesión.

Ingrid Holzbach es la nueva Reina de la Vendimia de Malargüe 2023 atributos

La malarguina contó que su proyecto se vincula con su pasión, por lo que desea que hacer de la salud bucal su centro, pero dedicándose especialmente a los niños en las escuelas y a aquellos lugares donde la atención medica no llega actualmente.

Sofía Fernández, Reina de la Vendimia de Rivadavia 2023

En medio del festival “Rivadavia Canta al País”, Sofía Fernández se coronó como la nueva reina departamental el pasado 2 de febrero y estará acompañada por su virreina Azul Farías.

La joven de 20 años e hija de una ex reina distrital pasa sus días estudiando para convertirse en Licenciada en Sistemas de la Información. Luego de escuchar a sus vecinos y los problemas cotidianos que los rodean, Sofía decidió ir por un proyecto que se adapte a los tiempos modernos.

VENDIMIA 2023: SOFÍA FERNÁNDEZ ES LA NUEVA REINA DE RIVADAVIA

De esta forma, desde que se presentó a candidata distrital, la joven oriunda de Rivadavia apuesta por un plan de alfabetización digital, pero centrado en los adultos mayores. De esta forma pretende que los abuelos y abuelas de la provincia no solo adquieran independencia en los medios tecnológico, sino que también protegerlos de las estafas virtuales.

María del Pilar Ganem, Reina de la Vendimia de Tunuyán 2023

Tunuyán, en medio del Manzano Histórico y recordando la gesta sanmartiniana su fiesta departamental terminó con la entrega de los atributos vendimiales a María del Pilar Ganem y a Milagros Castillo, reina y virreina que ya se preparan para el acto central.

María del Pilar Ganem Torrens es la nueva reina departamental de Tunuyán.

La joven de 20 años representó a Villa Seca, fue la más votada entre 10 candidatas, con 64 sufragios. La joven emocionada contó que busca representar a los viñateros y su proyecto girará en torno a este tema.

Luisina Rigoldi, Reina de la Vendimia de General Alvear 2023

Desde General Alvear ya se preparan Luisina Rigoldi y Agostina Soria, reina y virreina departamentales para este año. La joven de 18 años representó al distrito de Alvear Oeste y su virreina es Agostina Soria, de 24 años y representante de El Juncalito.

La reina departamental es profesora de Danza Clásica y se está preparando para ingresar a la carrera de medicina.

Vendimia 2023 Reina de General Alvear María Luisina Rigoldi Caltabiano

Su fiesta se llamó “Vendimia Viva” y tuvo como objetivo visibilizar los trabajos y proyectos alvearenses relacionados con su desarrollo y su futuro. “En una relación directa con la vitivinicultura en principio, para después extenderse hacia los otros vértices de despliegue que en la actualidad nuestro departamento contiene, en los ámbitos educativos, sociales y deportivos, entre otros”, declararon los ideólogos de la fiesta.

Candela Pascual, Reina de la Vendimia de San Rafael 2023

Uno de los departamentos que alberga grandes atractivos turísticos como Valle Grande eligió el pasado 4 de febrero a sus sobernas para la Fiesta Nacional de la Vendimia. Candela Pascual y Rocío Pescara serán las encargadas de representar al departamento durante el 2023.

Candela Pascual, Reina de San Rafael 2023

La joven profesora de Educación Física tiene 22 años fue coronada en el espectáculo que se llamó “Libres bajo la Cruz del Sur”. “La Cruz del Sur y el universo invitaron a unirse en la Vendimia desde el vino colmado de naturaleza, identidad y cultura, como un patrimonio del pueblo. La icónica constelación fue protagonista de la armonía entre la tierra y el cielo y la narradora de historias pasadas y relatos venideros”, destacaron desde la organización.

Emilia Rocío Silva, Reina de la Vendimia de Luján de Cuyo 2023

El pasado fin de semana Luján de Cuyo vivió su vendimia departamental y coronó a Emilia Rocío Silva y a María Emilia Campagnini como nueva reina y virreina.

Emilia Silva, la nueva soberana del departamento.

La joven representante de Carrodilla es la nueva Reina de Luján de Cuyo. Con una celebración que conmemoró los 40 años del regreso de la democracia más otro festejo para revivir la alegría por la obtención de la Copa Mundial de Fútbol fueron dos de los temas que animaron el guion de “Vendimia de la democracia”, la joven se prepara para el acto central.

Gemina Navarro, Reina de la Vendimia de Tupungato 2023

Tupungato coronó a Gemina Navarro y Sara Maya, como representantes departamentales. La fiesta se realizó en el camping municipal ubicado en el distrito de El Peral. Allí, a partir de las 19.30 se vivió la previa a lo que iba a ser una gran noche con más de 250 artistas en el escenario.

Reina de Tupungato

Finalmente, cerca de la medianoche se dio a conocer lo que gran parte del público esperaba, Gemina Navarro se convertía en reina departamental. La joven representó al distrito La Carrera y posee estudios de inglés. La virreina elegida fue Sara Maya, del distrito Cordón del Plata.

Reina de la Vendimia de Guaymallén 2023

La representante departamental fue elegida ciegas y por voto electrónico. Fueron los vecinos lso encargados de votar la frase de Natalia Mercery, quien fue presentada en la noche del viernes en la fiesta departamental como la nueva Reina de la Vendimia de Guaymallén 2023. Si embargo, a la candidata solo se le puso la banda representativa y a diferencia de otros años, la representante no fue “coronada” ni se le entrego un centro. La representante de Guaymallén tiene 35 años y es madre de tres hijos varones.

Vendimia 2023 Guaymallén Natalia Mercery es la reina "representante" de Guaymallén. Foto: José Gutiérrez / Los Andes Foto: JOSE GUTIERREZ

En sintonía con el enfoque que quiere darle Guaymallén al reinado, dijo a canal 9 que “se sintió incluida”. Ante la consulta de si estaba de acuerdo con la eliminación de la figura de la reina, fue un tanto esquiva: “Si te soy sincera, no me siento como parte de un reinado. Como mujer y guaymallina me siento mejor en la clase de representante. No creo que por un aspecto físico tenga que ser superior a nadie, así que estoy muy contenta con ser ‘representante’. Espero ser, quizás, en algún momento, referente para otras mujeres”.

Por ahora son dos los departamentos que próximamente elegirán a sus soberanas en las próximas semanas. Se trata de Maipú y Ciudad.