Mendoza: quién es la nueva Reina de la Vendimia de Guaymallén que fue elegida sin verla y por una frase

Desde hace dos años que el Municipio de Guaymallén viene envuelto en la polémica. Primero por eliminar la elección de la Reina de la Vendimia y luego por el método elegido para elegir a la representante. Sin embargo, el pasado viernes, Guaymallén por fin coronó a una nueva reina de la Vendimia. Se trata de Natalia Mercery, quien fue elegida por voto electrónico, y sin que se le viera el rostro ni se conociera previamente su nombre, sólo por una frase que se difundió.

Fue en 2021 cuando a través de un decreto el intendente, Marcelino Iglesias, prohibió la elección de la reina de la vendimia en ese departamento. Luego de la polémica desatada, la Corte Suprema de Mendoza intervinó en el caso y declaró inconstitucional esa norma, por lo que, en menos de un mes Guaymallén lanzó una convocatoria exprés para elegir a la representante.

Fiesta de la Vendimia de Guaymallén 2023 en la rotonda de Salcedo. Representantes. Foto: José Gutiérrez / Los Andes Foto: José Gutiérrez

“En cumplimiento con la resolución de la Suprema Corte de Justicia, abrimos las inscripciones para las representantes distritales de Guaymallén, rumbo a la fiesta departamental de la Vendimia 2023″, publicaron desde la comuna.

163 aspirantes se anotaron, las cuales recibieron una capacitación en historia, cultura, enoturismo, producción, geografía y derechos humanos para posteriormente rendir un examen del cual se confeccionó una lista por orden de mérito.

Martina Gil segunda representante junto a Natalia Mercery la primera representante Fotos: José Gutierrez Foto: José Gutiérrez

19 candidatas quedaron para representar a Guaymallén, pero lejos de la tradicional elección, el departamento decidió abrir una votación online en la página web, con la particularidad de que los vecinos votaran a través de las frases que las jóvenes dijeron, pero sin conocer su rostro.

Quién es la Reina de la Vendimia de Guaymallén 2023

De esta forma la convocatoria estuvo abierta por un poco más de un día, donde los vecinos de Guaymallén votaron a su candidata favorita a través de una frase. La que más votos obtuvo fue la que estaba identificada con el número 5 “”Considero tener muchos aspectos positivos de mi personalidad y académicos, experiencia de vida que han impulsado a desarrollar actividades de empatía, valor. Deseo poder desarrollar e impulsar mi proyecto de gestión cultural solidario”.

Vendimia 2023 Guaymallén Natalia Mercery es la reina "representante" de Guaymallén. Foto: José Gutiérrez / Los Andes Foto: JOSE GUTIERREZ

La frase elegida pertenecía a Natalia Mercery, quien fue presentada en la noche del viernes en la fiesta departamental como la nueva Reina de la Vendimia de Guaymallén 2023. Si embargo, a la candidata solo se le puso la banda representativa y a diferencia de otros años, la representante no fue “coronada” ni se le entrego un centro. La representante de Guaymallén tiene 35 años y es madre de tres hijos varones.

En sintonía con el enfoque que quiere darle Guaymallén al reinado, dijo a canal 9 que “se sintió incluida”. Ante la consulta de si estaba de acuerdo con la eliminación de la figura de la reina, fue un tanto esquiva: “Si te soy sincera, no me siento como parte de un reinado. Como mujer y guaymallina me siento mejor en la clase de representante. No creo que por un aspecto físico tenga que ser superior a nadie, así que estoy muy contenta con ser ‘representante’. Espero ser, quizás, en algún momento, referente para otras mujeres”.