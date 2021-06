La vacunación avanza a paso firme en la provincia, hoy comenzó el turno para docentes y no docentes mayores de 30 años en el Estadio Arena Aconcagua ubicado en el Parque General San Martín.

Desde temprano esta mañana comenzaron a llegar los trabajadores y para este mediodía la cola superaba la rotonda de Monseñor Orsali.

El cronograma fue fijado por terminación del número de DNI y en horario escalonado, pero hubo una demora inicial que provocó que el operativo se retrasara y se formó una larga cola que al mediodía ya superaba los 500 metros.

Una docente de Guaymallén se quejó y aseguró que “A mi me tocaba a las 12, vine a esa hora y la cola le da vuelta a la “rotonda de Orsali” frente a la facultad de Medicina, llevo casi una hora en el mismo lugar y no me he movido ni un metro”.

Pasado el mediodía la inoculación ya avanzaba con mayor rapidez dentro del estadio, por lo que se estima que las filas vayan avanzando con mayor agilidad.

Para hoy sábado 5 está dispuesto vacunar a los docentes mayores de 30 años del Gran Mendoza y por el momento, no han anunciado una extensión o reporgramación de turnos.

Vacunación docente

El miércoles desde la Dirección General de Escuelas comunicaron que se iba a dar inicio a la vacunación contra el coronavirus a docentes mayores de 30 años de Gran Mendoza y San Rafael.

El Memorandum 152 bis dispuso que este sábado, 5 de junio, se aplicará la primera dosis a docentes y personal no docente de Capital mayores de 30 años correspondientes a los siguientes grupos:

-Grupo 2: secretarios, docentes de apoyo MATE (maestro acompañante de trayectoria educativa), docentes de áreas especiales, bibliotecarios, miembros de equipos de orientación, celadores, preceptores, cocineros y todo personal que desempeñe tareas en establecimientos escolares. Podrán presentarse de todos los niveles y modalidades.

-Grupo 3: docentes frente a estudiantes de nivel Primario del segundo ciclo.

-Grupo 4: docentes frente a estudiantes de nivel Secundario orientado, técnico y de la modalidad de Jóvenes y Adultos.

El personal convocado deberá concurrir al Estadio Arena Aconcagua, según el siguiente cronograma:

DNI terminado en 0 y 1: sábado 5 de junio de 9 a 10.30.

DNI terminado en 2, 3 y 4: sábado 5 de junio de 10.30 a 12.

DNI terminado en 5 y 6: sábado 5 de junio de 12 a 13.30.

DNI terminado en 7 y 8: sábado 5 de junio de 13.30 a 15.

DNI terminado en 8 y 9: sábado 5 de junio de 15 a 16.

Requisitos

Los convocados deben respetar los cronogramas propuestos concurriendo de acuerdo según al grupo al que pertenecen y edad.

Es obligatorio presentarse con DNI original, declaración jurada versión papel o digital, lapicera y sanitizante personal.

No podrán vacunarse si los agentes no se encuentran cargados en el Sistema GEM.

El personal que no pueda asistir en su día y horario correspondiente, deberá informarlo a través de operativodelegacionesdge@gmail.com. Fuentes Los Andes y Sitio Andino