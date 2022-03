Laura Lucero publicó este viernes en su perfil personal de Facebook que fue víctima de un robo. La joven no solo pasó un terrible momento, sino que también le quitaron su medio de transporte con el que va a trabajar y tanto esfuerzo le costó conseguir.

“Lamentablemente está vez me paso a mí”, inició la publicación la joven mediante su perfil en la red social. Según comenta en su declaración por Facebook la mujer indica que el hurto sucedió entre las 22.30 y las 23 del jueves en el barrio José Hernández de la localidad de Eugenio Bustos del departamento de San Carlos.

Para que las personas que tiene como amigos en la red social la ayuden a dar con el rodado Laura puso una imagen de su bicicleta. De esta manera se podrá identificar a simple vista si alguien tiene su pertenencia por la calle.

“Pido la colaboración del todo el pueblo de San Carlos que compartan mi publicación y que es mi movilidad para ir a trabajar”, continuó en su publicación con llamado a la solidaridad de todas las personas de la comuna. “Me la compre con mucho esfuerzo”, añadió.

“Quien se la haya llevado que se ponga la mano en el corazón y me la devuelva por favor se lo pido. Voy a dejar mi número de celular 2622304939 por si alguien sabe de algo”, informó la joven en su publicación desesperada ante tal lamentable hecho.

Pedido a la solidaridad de Laura Robledo. Foto: Captura de pantalla

“No compren robado. Por Favor quien la tenga que me escriba o me la deje por ahí. Pero la quiero de vuelta por favor. Desde ya muchas gracias”, agradeció por adelantado Laura que sostiene sus esperanzas de encontrarla con la ayuda de las personas del departamento.

La publicación tiene hasta el momento más de 170 personas que la compartieron para ayudarla a dar con la personas responsable del hurto de su pertenencia y transporte personal. En los comentarios muchas personas se lamentaron el hecho de vandalismo y la acompañan en el sentimiento.

Varias personas a las que le llegó la publicación interactuaron con ella para que tenga más alcance y que más usurarios puedan verla. De esta manera se logrará una mayor difusión con más expectativas de que el rodado sea encontrado.