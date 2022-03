Durante el fin de semana se llevó adelante el festival Internacional de música Lollapalloza en Buenos Aires donde se presentaron artistas internacionales que llaman a miles de personas. Entre el público se encontraba la artista mendocina Esperanza Careri que sufrió un robo en pleno recital.

El viernes la joven fue al primer día del festival de música donde se presentaba Miley Cyrus entre otros artistas internacionales y locales. En sus redes sociales comentó cómo fue que le sacaron el celular de la riñonera por “dos segundos de distracción”.

En una de sus historias puso “gente me robaron el celular, perdí todo” y a continuación una foto con sus amigos en el festival bajo el texto “antes del desmadre”, refiriéndose al robo que tuvo que sufrir el primer día de las tres jornadas de música.

“Además de que me robaron el celular fue un desastre llegar a Mendoza, tuve un montón de problemas. La empresa de micros me dejó en San Luis. Un verdadero desastre”, inició sus descargo en redes sociales antes de relatar cómo fue el hurto.

“Cuando fui al Lolla tenia un iPhone 11 y ahora estoy usando mi celular viejo, pero acá no puedo recibir mensajes por WhatsApp solo por Instagram, así que háblenme por acá. Hace como tres días estaba sin celular completamente sin comunicación de todo el mundo”, comentó.

Miles de personas fueron víctimas de robo en el Lollapalooza (Foto Prensa Lollapalooza)

“Ahora estoy bien por suerte, pero viví un momento muy feo. Lo bueno es que pude ver a todas las bandas que quería. Antes de que me robaran el celular, yo lo tenía agarrado con una cadena super gruesa y lo tuve en la mano todo el tiempo”, continuó.

La joven ingresó al pogo de la banda anterior a Miley Cyrus para poder estar lo más cerca posible de la artista. “Me empezó a faltar el aire porque la gente estaba muy loca y con miedo a caerme y a perder la gente con la que fui lo guarde en la riñonera, pero tenia la mano sobre el cierre para que no lo abran. Agarre la mano de mis amigos por dos segundos y vi que cortaron la cadena. Toqué la riñonera y me di cuenta que no estaba más el celular”. contó angustiada la joven.

“Cuando lo dejé de sentir me empecé a descompensar y salí de toda esa locura de gente. Perdí a la gente con la que iba y me quedé sola sin comunicación super lejos de mi casa. Fue horrible la verdad”, concluyó.

Medios Nacionales informan que después del festival se registraron una masiva cantidad de denuncias por robo de celulares en el festival. La joven pide en sus redes sociales que si alguien de El Tigre va a identificar su celular se fije si encuentra el de ella también para poder recuperarlo.