Una futbolista mendocina recibió una de las distinciones más importantes que podría recibir en su carrera: fue elegida como una de las mejores futbolistas del mundo.

La selección fue realizada por FIFA bajo el marco de los premios The Best 2021, que se realizó en Zürich, Suiza, mediante una ceremonia virtual. Allí Estefanía Banini fue distinguida entre las 11 mujeres que más se destacan jugando al fútbol en todo el mundo, formando un once ideal.

Las otras mujeres seleccionadas por FIFA fueron: Christiane Engler; Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright, Magdalena Eriksson; Banini, Carli Lloyd, Barbara Bonansea; Vivianne Miedma, Marta y Alex Morgan.

La joven actualmente juega para el Atlético de Madrid pero sus comienzos se dieron en su provincia de origen, en los equipos mendocinos de Cementista y Las Pumas.

La primera argentina en lograrlo sin llevar los colores albicelestes

Es la primera argentina en el World11 del FIFA FIFPRO 2021. Lionel Messi fue el único otro argentino galardonado en esta edición de The Best, aunque Estefanía quedará marcada en la historia por ser la primer mujer en lograrlo.

En el mundial de fútbol femenino de Francia del 2019, Banini fue la capitana de su equipo y esa fue la última vez que fue convocada por la selección argentina. ¿La razón? Gracias al rol que Estefanía ocupaba en el albiceleste, se convirtió en la principal figura de lucha en el fútbol femenino.

Luego de la trascendencia del mundial, surgió un reclamo entre las filas del fútbol femenino. Las chicas querían un trabajo en proyección y más profesional, a la que el cuerpo técnico de entonces no demostró estar a la altura.

En aquel momento, el director técnico era Carlos Borrello y culpó a Estefanía por los reclamos de las chicas, no convocándola para partidos futuros. Ahora el puesto de conductor lo ejerce Germán Portanova y será difícil para el hacer ojo ciego ante la distinción internacional de Estefanía y no sumarla al seleccionado nacional.

Muchos esperan que Portanova decida hacer un cambio y la considere para el próximo llamado. Además, Banini se está preparando para jugar la Champions League femenil con el Atlético de Madrid, por lo que tiene los ojos del mundo puestos sobre ella.

Al final de todo, lo que los argentinos quieren es ver a la mejor jugadora del mundo llevar el número 10 en su camiseta albiceleste, de la misma manera que disfrutan ver al mejor jugador, Messi.