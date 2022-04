Una situación llamativa tuvo lugar en un boliche de Mendoza y uno de los protagonistas quedó inconsciente. Allí, un hombre 36 años empujó a otro de 32 mientras conversaban en Suburbia, ubicado en Godoy Cruz, y resultó gravemente herido, por lo que podría haber terminado en una tragedia.

Al principio no se conocían los detalles de lo que había ocurrido en el lugar, por lo que ante la desesperación, la novia de la víctima pidió ayuda por Twitter. Así, pudo atar cabos para saber qué pasó la noche del sábado.

“Si alguien fue testigo de una pelea donde le rompieron la cabeza a un chico en Suburbia NECESITO INFORMACION, ES MI NOVIO. HACE 3 HORAS ESTA INTERNADO Y NO PUEDO VERLO. AYUDA POR FAVOR”, escribió la joven y recibió algunas respuestas.

La joven pidió datos del hecho por Twitter. Foto: Captura de pantalla.

Allí, la joven -de quien se va a reservar la identidad- recibió algunos datos y otros que le llegaron por privado, por lo que pudo saber qué pasó entre su novio y un familiar de ella, precisamente con el novio de una prima.

Una charla que terminó con un hombre herido

La víctima no tenía muy claro lo que había ocurrido, pero recordaba algunas cosas, más lo que declaron algunos testigos del hecho, pudieron reconstruir la escena que alertó a todos en el lugar la madrugada del domingo.

El hecho tuvo lugar en el boliche del carril Rodríguez Peña el fin de semana. Allí, el mayor de los participantes del episodio empujó a la víctima y este último cayó al piso y se golpeó violentamente la cabeza contra el cemento.

“Había ido a bailar con un par de amigos, me separé del grupo para ir al baño y fui a la parte de adentro del galpón. Allá me encontré con una prima de mi novia y su novio, los saludé y estuvimos hablando. La verdad es que no recuerdo que haya sido en malos términos, aunque sinceramente no recuerdo mucho”, dijo la víctima en diálogo con Los Andes sobre la charla que lo dejó en el hospital.

“Pero sí sé que yo estaba cerca de la barra, sentir que me golpeaba y después no recuerdo nada hasta el otro día, que me desperté cerca de las 10:30 en el hospital”, agregó sobre el episodio.

Aunque su novia se quedó con algunas dudas, y pidió dar con testigos a través de Twitter. “La herida es muy profunda y es muy arriba para ser una simple caída. Yo tuiteé pidiendo a la gente que, si sabía o había visto algo, me avisara. Y hubo gente que me dijo que a mi novio le habían dado un botellazo.

Accidente en un conocido boliche: una bola de espejos cayó sobre la cabeza de una joven cuando terminaba de cenar. Foto: Instagram @barsuburbia

“Estamos tratando de conseguir los videos de las cámaras de seguridad, para ver si realmente hubo un golpe con algo o fue la caída nomás”, resumió la joven, quien esa noche no estaba en el boliche con la víctima.

Finalmente, el agresor reconoció haberlo empujado y se defendió al explicar que fue sin intenciones de hacerlo caer o causarle un daño mayor.

También habló el dueño del lugar, quien contó al mismo medio que “cuando llegué al lugar del golpe, vi que estaba la persona caída y el primo le sujetaba la cabeza mientras lo asistían. Él mismo contó que lo había empujado, pero que no había querido hacerle daño, ya que eran familia”.

La novia del joven destacó que desde el boliche manejaron muy bien la situación. “Cuando llegué, ya lo estaban atiendo a mi novio y la verdad es que desde seguridad y del boliche actuaron muy bien. Me pedían que hablara con él para que no se quedara dormido ni perdiera la consciencia”, resaltó.